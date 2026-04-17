'Заводы, построенные два года назад, стоят': в России пожаловались на проблемы в экономике. Видео

В России все чаще звучат заявления об ухудшении состояния экономики и остановке части производств. Представители бизнеса и экономических кругов говорят о накоплении отставания в промышленности.

На фоне войны против Украины такие сигналы становятся публичными даже на официальных площадках. Вот, например, жаловаться уже начал основатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

Бабкин заявил о проблемах в промышленном секторе России и фактической остановке части предприятий.

"Заводы, построенные всего 2–3 года назад, теперь стоят. Мы накапливаем отставание", – отметил он.

По словам Бабкина, часть новых производственных мощностей, которые еще недавно подавались как пример "модернизации" российской экономики, сейчас не работает или работает с ограничениями. Он также отметил рост технологического и производственного отставания.

В своем выступлении экономист не стал подробно объяснять причины остановки предприятий, однако сам факт таких заявлений свидетельствует о наличии системных проблем в промышленности. На фоне санкций, сокращения доступа к технологиям и переориентации экономики на военные нужды в России усиливаются дискуссии относительно долгосрочной устойчивости производственного сектора.

Отдельно он обратил внимание на то, что тенденция накопления отставания может иметь долгосрочные последствия для экономики страны, в частности для конкурентоспособности промышленности.

Напомним, социально-экономическая ситуация в стране-агрессоре России продолжает ухудшаться. Ее экономика окончательно вошла в рецессию, в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 1,5% в годовом измерении – это худший показатель со времен введения масштабных западных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, дефицит бюджета России за январь-февраль 2026 года достиг 69,9 млрд долларов, превысив не только предварительные оценки, но и весь запланированный годовой показатель. Ситуацию значительно ухудшило резкое падение нефтегазовых доходов почти на 46%, из-за чего годовой дефицит может вырасти в 2-3 раза.

