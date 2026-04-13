Бюджет трещит по швам: РФ за два месяца "сожгла" годовой дефицит и летит в финансовую пропасть

Дефицит бюджета России за январь-февраль 2026 года достиг 69,9 млрд долларов, превысив не только предварительные оценки, но и весь запланированный годовой показатель. Ситуацию значительно ухудшило резкое падение нефтегазовых доходов почти на 46%, из-за чего годовой дефицит может вырасти в 2-3 раза.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Согласно информации, правительство РФ потеряло контроль над выполнением бюджета еще до завершения первого квартала.

Особое беспокойство вызывает расхождение между официальными источниками финансовой информации. Данные федерального казначейства и Министерства финансов существенно отличаются, причем разница выглядит критической.

В частности, казначейство оценивает доходы бюджета в 31,36 млрд долларов, тогда как Минфин отчитывается о 59,79 млрд долларов. Такой разрыв почти вдвое не может быть объяснен техническими погрешностями или разницей в методологии – это сигнал о серьезных проблемах с прозрачностью и достоверностью финансовой отчетности.

В то же время расходы в обоих отчетах почти совпадают – более 100 млрд долларов, российские власти не сокращают расходы даже на фоне резкого падения доходов. Главной причиной резкого роста дефицита стал обвал нефтегазовых доходов – традиционно основного источника наполнения бюджета России.

В первом квартале 2026 года они сократились до 18,1 млрд долларов, что на 45,5% меньше, чем годом ранее. Это худший результат за последние несколько лет и четкий сигнал о потере стабильности энергетического сектора. На фоне санкционного давления, изменения логистики и снижения спроса российская экономика теряет свой главный финансовый ресурс.

Несмотря на падение доходов, государственные расходы остаются высокими. Основное давление создают расходы на оборону и безопасность, которые продолжают расти, доходы сокращаются, а расходы – нет. Фактически бюджетная политика России сейчас не предусматривает адаптации к новым условиям. Вместо этого государство продолжает тратить ресурсы в прежних объемах, что только ускоряет накопление дефицита.

Даже российские аналитические центры признают масштаб проблемы. По их оценкам, годовой дефицит бюджета может превысить запланированный в два-три раза. Такой сценарий станет реальностью, если текущие тенденции сохранятся, а именно низкие доходы от энергоресурсов и растущие расходы.

При этом возможности для компенсации дефицита ограничены. Среди основных источников – остатки средств на счетах казначейства и поступления от приватизации. Однако эти инструменты имеют краткосрочный эффект и не способны обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

Если ситуация не изменится, российская власть столкнется с жестким выбором либо сокращать расходы, что может вызвать социальное недовольство, либо искать новые источники финансирования. Даже в случае улучшения ситуации на энергетических рынках быстрое восстановление доходов выглядит маловероятным.

