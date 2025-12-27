'Заманивают людей в войско деньгами': Буданов заявил, что Россия перевыполнила мобилизационный план на 2025 год

Российская Федерация еще в начале декабря набрала в ряды своей армии 403 тысячи человек (с начала 2025-го). Это количество было мобилизационным планом врага на этот год, то есть государство-агрессор до конца месяца превысит указанный показатель.

Эту статистику раскрыл начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Ситуацию он прокомментировал в интервью "Суспільному".

Как именно РФ пополняет количество оккупантов

Привлечение новобранцев в оккупационную армию у противника идет по плану и даже немного опережает установленную цель. "Россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию", – отметил Буданов.

Он рассказал, что основной источник пополнения захватчиков – это контрактники.

На следующий 2026 год мобилизационный план россиян несколько больше, чем был в 2025-м. По словам главы ГУР, агрессор хочет набрать 409 тысяч новых военнослужащих.

На вопрос, сталкиваются ли в России с проблемами в процессе набора людей на войну, Буданов ответил: "Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию".

