Захарова набросилась на Зеленского за 'бутафорскую' делегацию РФ в Стамбуле: в МИД поставили ее на место

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова набросилась с оскорблениями на президента Владимира Зеленского из-за его слов о "бутафорском" составе российской делегации на переговорах в Стамбуле. В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий поставил ее на место, отметив, что Россия вместо конструктива снова сводит все к персональным нападениям.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZ.UA. Так, президент заявил, что нынешний состав представителей РФ похож на "бутафорский". Зеленский отметил, что наше государство представлено на переговорах на самом высоком уровне – Офис президента, МИД, военные и разведка.

Захарова же возмутилась, что Зеленский поставил под сомнение профессионализм Мединского, Галузина и других представителей российской стороны, которые, по ее словам, имеют "ученые степени" и "заслуги перед Родиной".

"Кто использует слово "бутафорский"? Клоун, неудачник, человек вообще с неизвестным образованием. Использует в отношении людей, которые имеют не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Родиной, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их называет "бутафорией"? Да кто он есть? На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях (в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент), вообще может усомниться в профессиональном уровне любого? Это человек, который не имеет права так говорить о высоких профессионалах своего дела", – заявила она.

Впрочем, в Киеве на подобную риторику отреагировали спокойнее, но не менее метко. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что вместо того, чтобы Путин встретился с президентом Зеленским в Турции и серьезно поговорил о прекращении войны и мире, мы снова слышим личные оскорбления от российской стороны.

Он отметил, что "не впервые российское министерство иностранных дел становится посмешищем".

"Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российское министерство иностранных дел – их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы", – отметил спикер МИД Украины.

В Турции 15 мая запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!