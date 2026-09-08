«За заслуги перед государством»: в семье Лаврова обнаружили гражданство ОАЭ

Светлана Полякова, супруга главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, и её дочь Полина Ковалева, которую называют падчерицей российского министра, получили гражданство Объединённых Арабских Эмиратов. Поляковой паспорт ОАЭ выдали "за заслуги перед государством", тогда как Ковалева получила гражданство на основании трудоустройства.

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Об этом в X сообщила команда Фонда борьбы с коррупцией. По данным расследователей, обе женщины стали гражданками ОАЭ в декабре 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Когда они получили паспорта ОАЭ

По данным ФБК, Полякова стала гражданкой ОАЭ 28 декабря 2022 года. Основанием для выдачи ей паспорта указали "заслуги перед государством", однако не уточняется, о каких именно заслугах идет речь.

Полина Ковалева стала гражданкой ОАЭ 17 декабря 2022 года. Основанием для получения паспорта стало трудоустройство.

До этого Ковалева много лет проживала в Великобритании, где Фонд борьбы с коррупцией обнаружил принадлежащую ей роскошную недвижимость стоимостью 4,4 млн фунтов стерлингов.

После начала полномасштабной войны и введения санкций Ковалева покинула Великобританию. Она устроилась на работу в Qatar Investment в Дохе, после чего получила новый паспорт.

Напомним, Полина Ковалева, которую называют падчерицей Сергея Лаврова, в марте 2022 года попала под санкции Великобритании. Ее активы были заморожены, в частности квартира в Лондоне стоимостью 4,4 млн фунтов стерлингов. Ограничения предусматривали, что британские граждане и компании не могли иметь дело с активами или экономическими ресурсами, принадлежащими Ковалевой или находящимися под её контролем.

Как писал OBOZ.UA, Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалева фигурировали в расследованиях о связях с российским олигархом Олегом Дерипаской. По данным журналистов, они пользовались его самолетами, яхтами и домами за рубежом.

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