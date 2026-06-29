"Это ад": Россия обманом вербует граждан Перу на войну против Украины, появились признания – CNN

Россия продолжает пополнять свои войска за счет иностранцев, используя сомнительные методы вербовки. В частности , граждан Перу заманивают обещаниями работы и высоких заработков, но фактически отправляют на войну против Украины.

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Истории семей пропавших или погибших мужчин всё чаще становятся достоянием общественности. Об этом сообщает CNN.

Как перуанцев заманивают в Россию

По данным журналистов, гражданам Перу предлагают работу в России – в качестве поваров, охранников или водителей – через объявления в соцсетях. Им обещают высокие зарплаты, социальные гарантии и даже возможность получения гражданства.

Однако по прибытии в Россию многих заставляют подписывать военные контракты на русском языке, часто без перевода. После минимальной подготовки их отправляют в зону боевых действий в Украине.

История матери, потерявшей связь с сыном

Одна из героинь расследования – жительница Лимы, которая в последний раз видела своего 31-летнего сына перед его вылетом в Россию. Мужчина уверял, что будет работать поваром и не будет участвовать в боевых действиях.

Однако впоследствии он начал присылать матери фото и видео в военной форме, где вместе с другими иностранцами роет окопы и строит укрепления. Во время коротких звонков женщина слышала звуки взрывов.

Впоследствии связь с сыном прервалась. С тех пор женщина не знает, жив ли он.

Свидетельства завербованных

Еще одна история – о мужчине, который уехал в Россию работать охранником. Его жена рассказала, что у него не было военного опыта и он не знал, что окажется на фронте.

Впоследствии в сообщениях он писал, что их "втянули в войну" и называл ситуацию "адом". Мужчина жаловался на голод, жестокое обращение, постоянные атаки дронов и наказания за непонимание приказов.

Вскоре связь с ним прервалась. По словам сослуживцев, он мог погибнуть.

Масштабы проблемы и реакция властей

По оценкам адвокатов, на стороне России могут воевать не менее 800 граждан Перу. Основной причиной их отъезда называют сложное материальное положение и обещания высоких выплат – до нескольких тысяч долларов ежемесячно.

Впрочем, многие из них так и не получают обещанных денег, а их семьи не могут получить никакой информации об их судьбе.

В Перу уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого вербовка рассматривается как возможная торговля людьми. Власти получили десятки жалоб от родственников пропавших.

Без шансов вернуться

Перуанцы, которые уже подписали контракты, фактически не имеют возможности вернуться домой. Некоторые из них жалуются на ранения, отсутствие еды и медицинской помощи.

Один из военных признался, что чувствует себя брошенным и не видит выхода из ситуации. По его словам, есть только один вариант – погибнуть на войне.

Представители перуанских властей признают, что их возможности помочь ограничены, ведь формально эти люди добровольно подписали контракты.

В то же время семьи завербованных продолжают требовать ответов и возвращения своих близких, называя ситуацию трагедией и прямым обманом.

Напомним, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях уже прошло более 200 агитационных встреч.

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