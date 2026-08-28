"От всего сердца поздравляю": мэр Сочи выразил соболезнования родителям оккупанта, погибшего в войне с Украиной, в связи с потерей сына. Видео

Мэр российского Сочи Андрей Прошунин поздравил родителей военнослужащего РФ, погибшего на войне против Украины. Причем речь шла именно о "поздравлении" с потерей сына – чиновник пожал родителям руки и произнес слова, которые прозвучали крайне цинично.

Видео дня

Похоже, в российской системе уже настолько привыкли к смертям на войне, что даже трагедию семьи научились оформлять как торжественное событие. Соответствующее видео показали российские СМИ.

Мэр Сочи "поздравил" семью с гибелью сына

На видео Андрей Прошунин общается с родителями российского оккупанта, погибшего во время войны против Украины.

Вместо обычных слов соболезнования мэр фактически использовал формулировку, которая больше напоминает поздравление с какой-то торжественной датой.

"От души поздравляю", – сказал Прошунин, после чего пожал родителям руки.

Особенно абсурдно ситуация выглядит на фоне российской пропаганды, которая годами пытается подавать гибель военных РФ как повод для гордости и государственных торжеств.

В данном случае всё, похоже, пошло по проверенному сценарию: уничтоженный оккупант – "герой", семья – на публичном мероприятии, чиновник – с рукопожатием и торжественными словами.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки 27 августа сократили численность российской оккупационной армии на 1630 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 483 тыс. 780 человек.

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