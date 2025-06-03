Взорвался грузовик: в России произошел пожар на заводе, который производит автомобильные двигатели. Фото и видео

Вечером в понедельник, 2 июня, в Нижегородской области РФ прогремел взрыв на Заволжском моторном заводе. После этого на предприятии вспыхнул сильный пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале "SHOT". По словами очевидцев, около 23:00 со стороны завода прогремел сильный взрыв и было видно зарево от пожара.

Предварительно известно, что там взорвался грузовик с цистерной, который находился на территории завода. Пламя быстро перекинулось на производственный цех.

"В результате ЧП пострадал один рабочий. У него 10% ожогов тела. На месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины пока неизвестны. Предварительная площадь пожара 75 квадратов", – сказано в сообщении.

Отметим, на Заволжском моторном заводе производят автомобильные бензиновые и дизельные двигатели. В частности, это двигатели для "буханок" (УАЗ СГР) и ГАЗ-3308, которые российские оккупационные войска используют на войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая произошел масштабный пожар на территории Центра микросистемотехники завода "Авангард", поставляющего продукцию для ВПК. Перед этим местные жители слышали взрывы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!