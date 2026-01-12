'Выживание без поддержки и перспектив': регионы России охватил финансовый кризис – СВР

В России усиливается экономический кризис. Особенно ощутим он в традиционно депрессивных российских регионах – Калмыкии, Марий Эл и Псковской области.

Усугубляется экономический тупик рядом факторов, среди которых – падение мировых цен на уголь и металл, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка. Что происходит с российской экономикой сейчас и какие перспективы ожидают государство-агрессора уже в ближайшем будущем, рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Российские регионы накрыл экономический кризис

Чем дальше, тем большие проблемы охватывают российскую экономику, утверждают в СВР.

"Российские регионы входят в новый год со все более глубоким ощущением безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики. Совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры обнажили структурную слабость региональных бюджетов, которые больше не способны выдерживать даже базовые обязательства", – заявили в Службе внешней разведки.

Больше всего страдают депрессивные субъекты

Худшая ситуация, по оценкам СВР, складывается в традиционно депрессивных субъектах – Калмыкии, Марий Эл и Псковской области .

"Их модель выживания десятилетиями строилась на федеральных трансфертах, однако теперь эти потоки сокращаются, а доступ к кредитам стремительно сужается. Хроническая задолженность, отсутствие интереса инвесторов и снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода", – говорится в сообщении.

Под ударом – угольная промышленность

С серьезными проблемами столкнулись также промышленные регионы РФ, прежде всего те, что "заточены" под добычу угля.

"Угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных "минусов" для бюджета РФ. Падение мировых цен на уголь, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 млрд рублей", – рассказали в СВР.

В подобную "ловушку" попала и Хакасия: там нерентабельность шахт сочетается с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная компания "Русгидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов.

Металлургия – не спасет

Согласно оценкам СВР, российские металлургические регионы также теряют опору.

Так, например, в Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 млрд рублей, проблема обостряется из-за затяжного кризиса на предприятиях "Русала".

"В Вологодской области ситуацию дополнительно обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым – настолько, что экономисты фактически отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года", – говорится в сообщении.

Дополнительное бремя на бюджет РФ – регионы со "специфическими рисками"

Отдельным бременем для федерального бюджета становятся регионы со "специфическими рисками".

К ним в СВР относят Астраханскую область, где ожидается падение ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики до 2028 года из-за истощения нефтегазовых месторождений и нехватки ресурсов для запуска новых.

А Курская и Белгородская области превратились в "бюджетные дыры" непосредственно из-за российской агрессии против нашего государства. Эти регионы, которые раньше выигрывали от приграничной торговли с Украиной, благодаря "мудрому геополитику и стратегу" Владимиру Путину трансформировались в прифронтовые территории, полностью зависимые от дотаций.

Российские регионы ждет режим "выживания"

Эпоха российского "процветания", о которой до сих пор твердят как российские пропагандисты, так и должностные лица РФ, включая диктатора Владимира Путина, похоже, окончательно отошла в прошлое.

"Общая логика для регионов становится все жестче: рассчитывать на центр больше не приходится. Федеральный бюджет, ограниченный в ресурсах, сосредоточен на войне против Украины. Внутренний спрос не растет, денег у населения и инвесторов не прибавляется. Для российских регионов это означает одно – выживание без поддержки и без перспектив", – предсказывают ближайшую судьбу для государства-агрессора в СВР.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил войну в Украине со Второй мировой. В воскресенье, 11 января, российская "СВО", как стыдливо называют свою полномасштабную агрессию против соседнего государства в Москве, сравнялась по продолжительности с так называемой великой отечественной войной, которая в советской историографии датируется периодом с 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

Россияне, рвущиеся доказывать, что являются столь же влиятельным мировым игроком, как СССР в свое время, и которые устами своего руководства убеждают, что Россия выиграла бы войну и без Украины, теряют ежедневно около тысячи солдат. За время, которое понадобилось СССР, чтобы потерять и отбить обратно целые республики, и в конце концов войти в столицу нацистской Германии, Берлин – их "наследники" так и не смогли захватить Покровск (не говоря уже ни об одном областном центре, не считая оккупированных значительно раньше Донецка и Луганска).

Впрочем, если сравнение с СССР для России возможно только в фантазиях Путина и российских пропагандистов, то параллели с Третьим Рейхом заметны невооруженным глазом. Самопровозглашенные "борцы с нацизмом", как и их идейные вдохновители времен Адольфа Гитлера, по словам Зеленского, "повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке". Отличие заключается лишь в том, что у нацистов не было иранских "Шахедов". Да и целенаправленно уничтожать электростанции, чтобы заморозить людей, они себе не позволяли.

