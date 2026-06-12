Депутат Госдумы России Вячеслав Мархаев заявил, что их страна находится "на грани социального взрыва" из-за коррупции, роста цен и войны, которую они сами и начали.Он пожаловался на потери населения на войне из-за "неэффективного руководства", постоянных атак на их города, которые они "вынуждены терпеть", и демонстрации призрачного благополучия, когда на деле уровень жизни только падает.

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Вдобавок он стал требовать "четкого, публичного плана завершения "СВО" ( так россияне позорно называют войну в Украине. – Ред.). Об этом он написал в своем посте в Telegram.

Что известно

Он упомянул о потерях населения на "СВО" из-за "неэффективного руководства". При этом пожаловался, что они вынуждены находиться под атаками беспилотников, и эти атаки не прекращаются.

"Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется, Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. Из администрации президента (российского диктатора Владимира Путина. – Ред.) уже заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся лишь к новым территориям, а не ко всей стране", — написал депутат госдумы.

И предупредил, что если такая тенденция сохранится, "социальный взрыв и хаос станут более вероятными". Кроме того, он стал требовать от российских властей "четкого, публичного плана завершения "СВО", отметив, что "страна находится на грани социального взрыва", и ситуация будет только ухудшаться.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России неожиданно заговорили о "выгодах" от поражения в войне с Украиной. Российские пропагандисты начали готовить граждан РФ к болезненным результатам войны против Украины. Россиянам теперь рассказывают, что от поражения в войне можно извлечь выгоду. Пропагандисты пишут, что "крупные геополитические проигрыши порой были полезнее, чем блестящие победы".

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