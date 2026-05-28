Российские пропагандисты начали подготавливать граждан РФ к болезненным результатам войны против Украины. Россиянам теперь рассказывают, что от поражения в войне можно получить выгоду.

Пропагандисты пишут, что "крупные геополитические проигрыши были порой полезнее, чем блистательные победы". Соответствующий материал опубликовало издание "Московский комсомолец".

Новое направление пропаганды

В своей статье член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов выдал, что каждое военное поражение и "позорный мир" не разрушали Россию, а "делали ее сильнее и вызывали в будущем расширение границ и укрепление позиций".

По словам пропагандиста, "любой позорный мир" порождал больше свободы для народа, а "разгромленная страна начинала стремительно набирать силу". В качестве примера он привел российского императора Петра Первого, который стал "великим", потому что смог принять "верное решение после поражения в одной битве, а не в войне целиком".

При этом пропагандисты жалуются, что для повторения такого опыта "нужно быть настолько же великим".

"А дальше, после поражения, есть несколько теоретических сценариев: полная деструкция, опасный реваншизм, врастание в чужую культуру на правах доминиона или колонии. Благо Россия раз за разом, со времен ига, выбирала спасительный – унять распоясавшиеся элиты и дать больше свободы людям", – выдали пропагандисты.

Напомним, российские официальные лица начали публично смягчать свои заявления о готовности нанести масштабные удары по Киеву. Вслед за нагнетанием ситуации и анонсом новых терактов в украинской столице россияне передумали бить по "центрам принятия решений".

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль пытается скрыть масштабы цензуры в российских СМИ. Из администрации президента РФ в государственные пропагандистские медиа спустили "рекомендацию" об избежании слова "запрет" в материалах.

