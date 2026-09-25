"Вымирают целые отрасли": правительство России впервые с 2020 года ожидает спад в промышленности

Министерство экономики страны-агрессора России официально ухудшило прогноз по промышленности, которая испытывает на себе влияние западных санкций, дорогих кредитов и украинских ударов по инфраструктуре. В текущем году промышленность завершит год с падением на 0,2% вместо роста на 0,6%, как предполагалось в майском прогнозе.

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Промышленный спад станет для России первым с 2020 года, отмечает оппозиционное издание The Moscow Times. Издание цитирует экспертов-экономистов, которые утверждают, что в стране-агрессоре "вымирают целые отрасли или очень сильно стагнируют".

Что говорят российские власти

Первые восемь месяцев текущего года промышленность завершила с нулевым ростом, при этом в августе уже зафиксирован спад на 0,8%.

"После ударов по НПЗ третий месяц подряд с темпами около 20% обвалился выпуск нефтепродуктов. А нефтяные компании из-за невозможности переработать сырье седьмой месяц подряд сокращают добычу. К концу года он составит 494 млн тонн и будет минимальным за 17 лет", – отмечает издание и добавляет, что это лишь официальные данные российского правительства.

За январь-август производство одежды в РФ сократилось на 4,2%, производство бытовой химии – на 3%, металлургия сократилась на 5,2%. Более чем на 20% упало производство лифтов, более чем на 30% – грузовых вагонов.

Что говорят эксперты

"Вымирают целые отрасли или очень сильно стагнируют. Война настолько подорвала российскую производственную сферу, что даже непонятно, как она вообще еще долго просуществует, что от нее вообще останется и удастся ли ее потом поднять даже после прекращения войны", – цитирует издание слова экономиста Игоря Липсица.

Так, угольная промышленность накопила почти 700 млрд рублей убытков за три года; останавливаются доменные печи сталелитейных заводов, консервируются из-за убытков алмазные рудники, а проблемы со сбытом новостроек сулят трудности смежным предприятиям по производству стройматериалов, перечисляет эксперт.

Напомним: в РФ уже объявили о повышении налогов. Но это не поможет экономике, а лишь усугубит проблемы бизнеса, который и без того теряет прибыль и спрос.

"Запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес держится на последних силах, поэтому любые дополнительные сборы только ухудшат положение, а кого-то вообще ждет банкротство", – в свою очередь говорит экономист Дмитрий Полевой.

Как сообщал OBOZ.UA, экономическая ситуация в России повлияла и на отношение граждан к зарплатам в конвертах. По имеющимся данным, 46% россиян относятся к неофициальным выплатам "скорее с пониманием", тогда как 45% – "скорее без понимания".

Поэтому неудивительно, что российские олигархи уже массово выводят деньги из РФ. Как из бюджета страны-агрессора исчезли рекордные $12,2 млрд, смотрите здесь.

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