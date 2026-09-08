Российские олигархи массово выводят деньги из РФ: из бюджета исчезли рекордные 12,2 млрд долларов

Во втором квартале 2026 года из России по непонятным или неучтённым операциям могло выйти $12,2 млрд — это рекорд за всю доступную статистику Центробанка РФ с 1994 года и в 8,7 раза больше, чем в первом квартале. Рекордный отток происходит на фоне опасений российских миллиардеров за экономику, банковскую систему и сохранность активов, а сокращение валютных поступлений может усиливать давление на рубль и финансовую систему РФ.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на статистику Центрального банка РФ. Значительную часть этих средств регулятор отнес к статье "чистые ошибки и упущения" – показателю, за которым могут скрываться неучтенные или непрозрачные операции.

12,2 млрд долларов за три месяца

Для сравнения: в первом квартале аналогичный показатель составлял всего $1,4 млрд. Таким образом, за три месяца объем операций, которые не удалось объяснить стандартными статьями платежного баланса, увеличился примерно в 8,7 раза.

Масштаб этого явления особенно заметен в долгосрочной перспективе. По статистике российского Центробанка, которая ведётся с 1994 года, столь высокий показатель по этой статье ранее не фиксировался. Фактически новый рекорд превысил даже показатель первого квартала 2009 года, когда на фоне глобального финансового кризиса по категории "ошибки и упущения" был зафиксирован отток около $8,3 млрд.

На этот раз объем оказался почти в полтора раза больше. На первый взгляд может показаться, что речь идет лишь о технических неточностях в статистике. Однако такая интерпретация не полностью объясняет масштаб нынешнего показателя.

В платежном балансе любой страны существует статья "чистые ошибки и упущения". Она используется для балансировки статистики, когда данные о различных финансовых операциях не совпадают. Туда могут попадать расхождения между информацией об экспорте, импорте, движении капитала, платежах и других транзакциях.

В то же время экономисты отмечают, что в эту категорию могут попадать и реальные операции, которые сложно или невозможно отнести к конкретному виду движения средств. По оценке экономиста Дмитрия Полевого, часть неучтенных операций и потенциально скрытого оттока капитала может маскироваться именно под "ошибки и пропуски".

Аналитик "Риком-Траст" Олег Абелев также обращает внимание на возможность того, что под этой статьей оказываются так называемые "серые" операции. Речь идет, в частности, о переводах, которые формально не оформляются как прямые инвестиции за рубеж, оплата импорта или погашение внешних кредитов, но в то же время приводят к фактическому выводу валюты из страны.

Россия потеряла значительную часть экспортной выручки

Масштаб рекордного оттока можно оценить не только в долларах, но и в сравнении с основными показателями российской внешней торговли. Во втором квартале 2026 года российский экспорт принес около $125,7 млрд. Таким образом, сумма в $12,2 млрд, оказавшаяся в категории "ошибок и упущений", составляет примерно каждый десятый доллар квартальной экспортной выручки.

Еще более показательным является сравнение с торговым профицитом России. За этот же период положительное сальдо торгового баланса страны составило около $38,3 млрд. Отток в размере $12,2 млрд соответствует почти трети этой суммы.

То есть речь идет не о незначительной статистической погрешности, которая могла бы остаться незаметной для экономики. Сумма настолько велика, что потенциально влияет на валютный рынок, движение капитала и финансовые возможности государства.

Почему российские богачи начали выводить деньги

Одной из возможных причин ускорения оттока капитала является поведение российского крупного бизнеса. Еще в июле источники Bloomberg, близкие к российским элитам, сообщали, что самые богатые бизнесмены страны активнее переводят средства за границу.

Причины такого решения связывают с усилением опасений относительно состояния российской экономики и банковской системы. Отдельным фактором является война и растущие потребности российского бюджета. В условиях огромных государственных расходов на войну бизнес опасается усиления контроля над активами, новых ограничений или потенциальной конфискации имущества.

Поэтому часть владельцев крупных состояний пытается заранее переместить деньги в юрисдикции, которые считаются для них более безопасными. Среди направлений, куда, по данным источников Bloomberg, могут переводиться средства российских миллиардеров, называют Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже отдельные страны Африки.

Таким образом, капитал, который мог бы оставаться внутри российской финансовой системы, работать в бизнесе или пополнять внутренний инвестиционный ресурс, перемещается за границу. Чем больше валютной выручки покидает страну, тем меньше валюты доступно на внутреннем рынке.

Чем опасен отток валюты для российского рубля

Если значительные объёмы валютной выручки не возвращаются в страну или переводятся за границу через непрозрачные каналы, это может привести к дисбалансу на валютном рынке. Механизм довольно прост: предложение долларов и евро внутри России сокращается, в то время как спрос на иностранную валюту может оставаться высоким.

В такой ситуации рубль подвергается дополнительному давлению. Для российских властей это особенно опасно, поскольку ослабление национальной валюты может привести к росту цен на импортные товары и комплектующие. В конечном итоге это может усиливать инфляционное давление. Кроме того, компаниям становится сложнее планировать внешнеэкономические операции, а граждане и бизнес могут активнее пытаться переводить сбережения в валюту или другие активы.

Если часть средств действительно выводится через непрозрачные механизмы, это может свидетельствовать о росте недоверия российского бизнеса к собственной экономике. Отток капитала — давняя проблема российской экономики. Особенно крупные суммы выводились из страны в периоды финансовой нестабильности, политических рисков и падения доверия к экономической системе.

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