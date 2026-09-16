Экономическая ситуация в России повлияла на отношение граждан к зарплатам в конвертах. По данным опроса ВЦИОМ, 46 % россиян относятся к неофициальным выплатам "скорее с пониманием", тогда как 45 % – "скорее без понимания".

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О результатах опроса пишет The Moscow Times. Издание отмечает, что в течение последних пяти лет преобладало негативное отношение к зарплатам в конвертах. Еще в 2023 году 49% опрошенных относились к таким выплатам без понимания, а 42% – лояльно.

Экономическая нестабильность

В ВЦИОМ связывают рост терпимости к "серым" зарплатам с экономической нестабильностью. Экономический рост в России замедлился – в первом полугодии он составил 0,6%.

Темпы роста реальных зарплат, то есть с учётом инфляции, также снижаются. В январе они были на 8,6% выше, чем годом ранее, а в июне разница сократилась до 3,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян после обязательных платежей в первом полугодии выросли лишь на 1,5% в годовом исчислении. Для сравнения: за предыдущие три года они увеличились на 22,5%.

Что показал опрос

Полностью официальную, "белую" зарплату получают 84% опрошенных. Это меньше, чем в 2021 году, когда о таких выплатах сообщали 86%.

Часть или всю зарплату неофициально получают 9% респондентов. За два года этот показатель снизился на 2 процентных пункта. В то же время доля тех, кто не смог ответить, выросла на 4 пункта — до 7%.

Неофициальные выплаты позволяют работодателям экономить на налоге на доходы физических лиц в размере 13% и социальных отчислениях в размере 30%.

На фоне двухлетнего падения прибылей и повышения налогов часть российских компаний начала уходить в тень. Этим также объясняют значительное увеличение количества наличных денег в обращении в этом году.

В то же время власти России заявили о курсе на "отбеливание" экономики. Минтруда в прошлом году начало трехлетнюю кампанию против нелегальной занятости, а в феврале сообщило о выводе из тени почти миллиона неформально занятых. Это около 10% от общего числа таких работников, которое ведомство оценивало почти в 10 млн человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает попытки реализовать космические программы, которые могли бы заменить Starlink. Однако развитие самого успешного и перспективного проекта "Рассвет", на который армия страны-агрессора возлагает особые надежды, вызывает целый ряд вопросов.

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