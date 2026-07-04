Выбрали удобное для США время: в сети обратили внимание на интересный нюанс, связанный с кадрами встречи Путина с генералами

Поздно вечером Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с военными, в ходе которой ему докладывали о ситуации на фронте. Видео было снято значительно раньше, а его публикация совпала с окончанием рабочего дня на восточном побережье США.

Видео дня

Известно, что в последнее время Москва ожидает активизации контактов с Вашингтоном. Об этом сообщают российские СМИ.

Во время встречи Путину доложили о "полном" захвате Константиновки. Сам российский президент также заявил о продвижении российских войск на других направлениях и заслушал доклады командования. Однако открытые данные не подтверждают полного контроля РФ над городом.

На кадрах телемоста с военными в Константиновке видно, что на улице светло, а один из командиров говорит, что находится в центре города "прямо сейчас". Следовательно, запись была сделана днем 3 июля, хотя обнародовали ее только поздно вечером.

Такое время публикации могло быть выбрано неслучайно. На восточном побережье США в этот момент заканчивался рабочий день. Ранее Кремль заявлял, что рассчитывает на возобновление переговорных контактов с Вашингтоном.

В ходе совещания Путин также выступил с заявлением в отношении стран, поддерживающих Украину.

"Необходимо продолжить анализ причастности каждого подстрекателя к продолжению войны в Украине. Необходимо провести анализ причастности каждого из них к реальным боевым действиям. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. В любом случае это может нам понадобиться", — заявил глава Кремля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 3 июля посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск РФ. Там он выступил с очередной порцией пропаганды и бреда, в частности заявив, что часть стран Запада "подстрекает" к продолжению войны России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!