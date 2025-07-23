Война сместила "красные линии": российские элиты живут в страхе, ходят слухи о "чистках" сталинского образца – The Telegraph

Сегодня российские элиты живут в страхе на фоне осуждений, заключений и загадочных смертей, прокатившихся по стране. События тесно связаны с войной, которая сместила "красные линии" российского диктатора Владимира Путина и поставила под угрозу любой подрыв российской армии или ее главной промышленной машины.

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В Кремле ходят слухи о "чистках" сталинского образца, когда советских политиков отправляли в ГУЛАГи, а министры совершали самоубийства в ожидании арестов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Детали

Люди, которые ранее считались неприкосновенными благодаря своим связям с властью или лояльности к Путину, сейчас теряют должности, оказываются под следствием или даже погибают при загадочных обстоятельствах. Вторжение в Украину разрушило устоявшийся порядок. Кремль активно национализирует предприятия, чтобы пополнить государственный бюджет, а борьба между корпоративными группировками за ресурсы обостряется.

"Все это выглядит ужасно, если посмотреть на недавний арест руководителей высших госкомпаний, загадочные смерти, то люди в правительстве и политике, простите за мой французский, сами себя облажали", – сказал бывший чиновник администрации президента России.

Так, только в июле погиб вице-президент государственной компании "Транснефть" Андрей Бадалов, выпав с балкона собственного дома. Между тем бывшего заместителя министра обороны приговорили к 13 годам за коррупцию, а еще одного высокопоставленного чиновника – к 17. В рамках усиления контроля власти конфисковали крупнейший аэропорт страны у владельцев с двойным гражданством. А частный самолет миллиардера Константина Струкова, который заработал состояние на золоте, был изъят, чтобы не дать ему покинуть Россию.

Самоубийство Романа Старовойтова

Однако самый сильный резонанс вызвало сообщение о самоубийстве 7 июля бывшего министра транспорта Романа Старовойтова. У 53-летнего чиновника были все шансы оставаться влиятельным игроком в политике благодаря успешной карьере и поддержке друзей Путина – братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Однако после начала расследования о пропаже 38 миллионов фунтов стерлингов, которые должны были пойти на укрепление пограничных рубежей в Курске, положение Старовойтова резко ухудшилось.

По данным СМИ, его заместитель Алексей Смирнов дал показания против него. Скандал грозил Старовойтову тюремным сроком, и, вероятно, именно это толкнуло его к роковому решению.

"Независимо от того, был ли Старовойтов виновным, сокращение на 20 процентов когда-то считалось бы обычным делом: Путин был известен своим равнодушием к распространенной коррупции, считая, что не всех коррумпированных чиновников можно заменить, и если это произойдет, их преемник может быть таким же плохим. Но длительная и дорогостоящая война сместила "красные линии" президента – и сделала чрезвычайно опасным любой подрыв российской армии или ее основной промышленной машины", – говорится в статье.

До начала войны в Украине случаи привлечения к уголовной ответственности представителей высшей российской элиты были единичными, а самоубийство министра вообще неслыханным явлением во времена Владимира Путина. Однако, разочарованный медленным продвижением войск в Украине, Путин, по сообщениям, лично санкционировал масштабную "чистку" в министерстве обороны. Под удар попали даже близкие соратники отстраненного от должности министра обороны и давнего друга президента Сергея Шойгу.

Роль Путина в зачистке российской элиты

"Война сделала некогда влиятельных фигур гораздо менее могущественными, а их интересы раздавлены под колесами системы, которая считает себя вовлеченной в борьбу за выживание", – подчеркнула сотрудница Crec Татьяна Становая.

На фоне этой внутренней борьбы усилилось давление и на олигархов, чья коррумпированная деятельность и гигантские состояния в свое время были типичными для ранней путинской эпохи. С началом вторжения Кремль активно конфискует частные предприятия, и, по словам генерального прокурора Ивана Краснова, уже национализировал имущества на сумму более 28,7 миллиарда долларов.

Под эту волну попадают не только оборонные предприятия, но и бизнесы, далекие от войны: зернотрейдеры, склады, аэропорты, автосалоны и производители алкоголя. Цель таких действий – наполнить государственную казну для ведения затяжной войны, а также перераспределить ресурсы в пользу тех, кто доказывает свою преданность Кремлю в новых условиях.

"Аресты министров, губернаторов или ключевых заместителей в службах безопасности лично санкционируются Путиным. Чтобы арестовать, скажем, заместителя министра или высокопоставленного чиновника государственной корпорации, материалы дела сначала кладут на стол премьер-министра. Всегда должен быть зеленый свет сверху", – рассказал один из чиновников.

По словам эксперта по вопросам российских спецслужб Андрея Солдатова, Кремль сотрудничает с ФСБ, чтобы контролировать российскую элиту "с помощью репрессий".

"ФСБ собирает компрометирующие материалы на чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и политиков. Если нужно очистить определенное учреждение – скажем, министерство или региональное руководство – они начинают с ареста второго руководящего кадра и получают показания, разоблачающие главную фигуру и других ключевых игроков. Все понимают, как это работает, и все напуганы", – сказал он.

Несмотря на то, что Кремль активно сажает, разоряет и публично унижает представителей элиты, такая политика принесла диктатору немного сторонников. Однако его власть остается настолько прочной, что почти никто не решается открыто выступить с протестом.

Что предшествовало

С 2022 года в России погиб ряд топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие увидело признаки самоубийств. Известно о как минимум 27 смертях топ-менеджеров влиятельных компаний.

Как писал OBOZ.UA, 4 июля стало известно, что в России загадочно погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Мужчина выпал с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе. Предварительной причиной смерти является самоубийство.

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