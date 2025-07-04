"Выпал из окна": в России загадочно погиб вице-президент "Транснефти"
В России загадочно погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Мужчина выпал с балкона 17 этажа дома на Рублевском шоссе.
Об этом пишут российские Telegram-каналы 4 июля. Предварительной причиной смерти является самоубийство.
Отмечается, что Андрей Бадалов жил в этом доме на 10 этаже.
"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", – написано в сообщении.
Известно, что 62-летний Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года. Чиновник занимался вопросами цифровой трансформации и информационных технологий.
Напомним, в стране-агрессоре России продолжаются загадочные смерти влиятельных людей. В начале мая 2022 года мертвым нашли бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл", милиярдера Александра Субботина. Сообщалось, что Субботин умер в Мытищах якобы после антипохмельного сеанса у шаманов.
Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2022 года в Москве в собственной квартире был найден мертвым бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем совершил самоубийство.
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