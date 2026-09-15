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В Волгоградской области РФ прогремели взрывы: горит АО "Себряковцемент". Фото

Дарья Дурова
Новости России
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Пожар вспыхнул в Волгоградской области России
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В ночь на 15 сентября Волгоградскую область России атаковали дроны. Взрывы и пожар, последовавшие за этим, были зафиксированы на АО "Себряковцемент" недалеко от города Михайловка.

Об атаке на предприятие стало известно после полуночи. Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что перед этим в населенном пункте объявили ракетную и дронную опасность.

На фото и видео запечатлен дым, поднимавшийся над территорией. На предприятие выехали пожарные экипажи.

Дым над предприятием

В российских соцсетях писали, что на "Себряковцемент" якобы есть погибшие и пострадавшие (эта информация требует уточнения).

Пожар после вероятной атаки
OSINT-исследователь установил, что взрыв мог произойти в районе цементной печи № 5.

На канале Dnipro Osint уточняется локация происшествия. Судя по доступным кадрам, взрыв произошел в районе цементной печи № 5.

Координаты на карте: 50.094131° 43.237939°.

Добавим, что пресс-служба АО "Себряковцемент" называет завод "крупнейшим предприятием по производству строительных материалов не только Волгоградской области, но и страны". "Себряковцемент" выпускает около 6% всего российского цемента.

АО "Себряковцемент". Вид со спутника
Где прогремел взрыв. Карта

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 сентября в Сочи (Краснодарский край РФ) вновь наведались добрые дроны. В городе интенсивно работала противовоздушная оборона и раздавались громкие взрывы. Генеральный штаб ВСУ заявил о поражении РЛС.

– Ранее в Волгограде было атаковано предприятие "Волгоградпромпроект". По данным OSINT-аналитиков, после попадания ракеты FP-5 "Фламинго" часть главного производственного цеха обрушилась.

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