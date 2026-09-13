Часть цеха обрушилась: в сети показали, как выглядит завод в Волгограде после удара "Фламинго". Фото

В сети появились кадры последствий удара по предприятию "Волгоградпромпроект" в Волгограде. По данным OSINT-аналитиков, после попадания ракеты FP-5 "Фламинго" часть главного производственного цеха обрушилась.

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На обнародованных кадрах объективного контроля, которые Exilenova+ получила с территории закрытой промышленной зоны, виден масштаб разрушений. Применение FP-5 также подтвердила компания Fire Point, которая сообщила о полном разрушении части здания площадью примерно 380 квадратных метров.

Как сообщили в Fire Point, в результате удара здание площадью около 380 кв. м полностью обрушилось и было разрушено.

По оценке Exilenova+, разрушенная часть главного производственного цеха имела размеры около 20 на 15 метров. На кадрах с территории закрытой промышленной зоны видно, что эта часть здания подверглась значительным разрушениям.

Предприятие для ОПК

"Волгоградпромпроект" производит специальные химикаты, в частности продукцию для российского оборонно-промышленного комплекса.

В то же время после атаки российские пропагандистские мониторинговые ресурсы заявляли, что целью якобы был не Волгоград, а российская противовоздушная оборона "сработала штатно". Также они уверяли, что повреждения в городе от обломков были незначительными, а у Волги якобы горел только лес.

"Целью атаки не был город Волгоград, ПВО сработала по плану, повреждения в городе от осколков незначительны, горел лес у Волги", – писали российские ресурсы.

Однако кадры, опубликованные Exilenova+, демонстрируют разрушение части главного производственного цеха предприятия .

Ранее OBOZ.UA рассказывал о применении украинской ракеты FP-5 "Фламинго" для нанесения ударов по целям на территории России. Так, в ночь на 11 сентября Силы обороны нанесли удары по российскому Волгограду. Был поражен очень важный для государства-агрессора завод "Волгоградпромпроект". После попаданий украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" там вспыхнул пожар.

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