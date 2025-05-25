В Твери БПЛА атаковали военный аэродром: россияне эвакуируют самолеты. Видео

В России пожаловались на атаку БпЛА на Тверь. В частности, под ударом оказался военный аэродром Мигалово и расположенная рядом воинская часть.

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После серии взрывов местные жители наблюдали сильный пожар в этом районе. Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По сообщениям местных чатов, взрывы в Твери начались примерно с 02:30 ночи. В частности, как признал, губернатор Тверской области Игорь Руденя, дроны летели в направлении микрорайона Мигалово на окраине города, где расположен одноименный военный аэродром.

В ВЧК-ОГПУ отметили, что именно он был целью атаки.

"В Твери идет массовая атака на военный аэродром. В связи с этим с него один за другим эвакуируются самолеты", – пишет канал.

Российская ПВО отчаянно пыталась сбить летящие на этот военный объект дроны. Небо над Тверью ночью светилось от трассеров.

В частности, ПВО едва не сбила российский же самолет, в роспабликах писали, что это был Ту-160. Несмотря на сообщения в некоторых каналах о том, что по нему таки прилетело, подтверждений этому нет, на видео, где россияне истерически и не всегда цензурно вопрошают "зачем они стреляют по нашему самолету", виден только борт и работа ПВО.

По данным ASTRA, эти кадры были сняты возле медицинского центра "Нарцисс" на бульваре Радищева – примерно в 10 км от военного аэродрома.

В ВЧК-ОГПУ также со ссылкой на очевидцев написали, что после атаки БпЛА в районе аэродрома и расположенной рядом воинской части наблюдается сильный пожар.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 196-ой военно-транспортный авиационный полк, в/ч 41486, который входит в состав 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской (до 2009 года – Мгинская) дивизии.

Также, согласно открытым данным, в Мигалово дислоцируется ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" — российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой министерства обороны РФ. В 2023 году отряд попал под санкции США за перевозку личного состава и техники ЧВК "Вагнер". Санкции введены также в отношении 41 самолета летного отряда. Он находится также под санкциями стран ЕС, Украины и Великобритании.

Несмотря на свидетельства местных жителей, губернатор региона заявил, что "разрушений и пострадавших нет", а в минобороны РФ заявили о "сбитии" 13 БпЛА в Тверской области.

Напомним, минувшей ночью Россию снова атаковали дроны. В ряде регионов работала ПВО, аэропорты останавливали работу.

А накануне во время атаки дронов в РФ под удар попали заводы, есть разрушения и раненые. Атакован химкомбинат в Тульской области, а также второй день подряд удары наносились по заводу "Энергия" в Липецкой области, работающем на российскую оборонку.

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