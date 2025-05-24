Россию атаковали дроны: под удар попали заводы, есть разрушения и раненые

В России пожаловались на очередную атаку украинских дронов в Липецкой области. Под ударом вторую ночь подряд оказался город Елец.

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Очевидцы сообщают, что дроны снова атаковали завод "Энергия", накануне он уже претерпел разрушения, об этом пишут российские СМИ. А в Тульской области вследствие атаки поврежден трубопровод с газом на химзаводе "НАК АЗОТ", пострадали три человека.

Ряд крупных Z-каналов утром 24 мая сообщили о том, что "ВСУ вторую ночь подряд пытаются массово атаковать беспилотниками город Елец в Липецкой области.

"Несколько дронов уже сбиты над промзоной города. Местные жители сообщают SHOT о громких взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены. Ранее в регионе был введëн красный уровень угрозы атаки БПЛА для Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского районов", – отмечает один из пабликов.

В то же время независимое российское издание ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет: вновь атакован завод "Энергия".

ПАО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока, включая аккумуляторы и батареи. Завод в том числе поставляет аккумуляторы и батареи для БПЛА, авиации, морского флота, радиотехники, а также литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал".

ПАО "Энергия" находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран.

Накануне завод уже был атакован дронами, вследствие атаки выгорел один из цехов, ранены 9 работников предприятия.

А вот в ночь на 24 мая жители Ельца слышали "минимум пять взрывов, а беспилотники были замечены над районом Черная Слобода и в районе перекрестка улиц Героев и Свердлова. Также местные жители заметили в небе вертолеты".

Новую атаку подтвердил также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", – написал он.

Также Артамонов объявлял о введении в регионе "красного уровня угрозы атаки БпЛА. В 07:10 он был отменен, а спустя шесть минут – объявлен снова.

А в Тульской области, по словам губернатора региона Дмитрия Миляева, на одном из предприятий поврежден трубопровод с газом, есть пострадавшие

"Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Дежурными средствами ПВО минобороны России проведена работа по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА. На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", – написал чиновник.

Тем временем украинский Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что под ударами дронов оказался "НАК АЗОТ" в Новомосковске , российское химическое предприятие, второй по объёмам выпуска российский производитель азотных удобрений и аммиака.

"НАК Азот", пишет паблик, специализируется на производстве:

Аммиачной селитры: используется как компонент для взрывчатых веществ. Это делает её потенциально важной для производства промышленных и военных взрывчатых материалов.

Азотной кислоты: широко применяется в химическом синтезе, включая производство нитросоединений, необходимых для изготовления взрывчатых веществ.

Аммиака: базовый компонент для химической промышленности, может применяться в процессах, связанных с производством взрывчатых веществ.

Аргона: инертный газ, который используется в металлургии, в том числе для сварки и термообработки металлов, применяемых в оборонной промышленности.

Метанола: используется в качестве сырья для производства топлива, включая компоненты для ракетного топлива.

Тем временем к утру 24 мая в минобороны РФ отчитались о "сбивании" 94 украинских дронов. Из них 64 – над Белгородской областью, 24 – над Брянской, по два – над Курской и Липецкой, по одному – над Воронежской и Тульской областями.

Напомним, накануне в Генштабе подтвердили поражение важного для ВПК России завода в Липецкой области. OBOZ.UA подробно рассказывал, что известно о липецком заводе "Энергия", атакованном дронами.

А 22 мая дроны атаковали Рязанский НПЗ, россияне жаловались на "самую массированную" атаку на регион.

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