Россию снова атакуют дроны: аэропорты Калуги и Москвы остановили работу

В России с вечера субботы, 24 мая, жаловались на новую атаку беспилотников. В этот раз они летели на столицу страны-агрессора Москву.

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Об этом информировали российские СМИ. Из-за атаки БПЛА временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги.

Также приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы отражении атаки двух БПЛА, летевших на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера четверга, 22 мая, россияне снова жаловались на атаку БПЛА в нескольких регионах. В сети писали, что дроны, в частности, атаковали военный аэродром в российском Иваново.

24 мая в России тоже пожаловались на очередную атаку украинских дронов в Липецкой области. Под ударом вторую ночь подряд оказался город Елец.

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