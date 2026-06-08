УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Санкт-Петербурге взорвался завод "Арсенал", который работает на нужды российского ВПК: все подробности. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости России
4 минуты
2,9 т.
В Санкт-Петербурге взорвался завод 'Арсенал', который работает на нужды российского ВПК: все подробности. Фото и видео
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Санкт-Петербурге (РФ) возле Финляндского вокзала 8 июня загорелся "Машиностроительный завод "Арсенал", который производит военную технику. На его территории произошел взрыв; причина ЧП не сообщается.

Одно из местных росСМИ заявило, что возгорание возникло в ангаре с химическими реагентами. Фото и видео с места инцидента свидетельствуют, что взрывной волной пробило кирпичный забор, который ограждал железнодорожные пути от территории ВПК-предприятия.

Над зданием поднимался огромный столб черного едкого дыма. Известно, что движение по железнодорожным путям на некоторое время приостанавливали, но потом на Финляндском вокзале возобновили работу.

В Санкт-Петербурге взорвался завод "Арсенал", который работает на нужды российского ВПК: все подробности. Фото и видео

Главные истории дня

Подробности ЧП

По сообщению пожарных, возгорание началось в 17:44 понедельника. В 18:01 ранг пожара повысили до второго номера, а в 18:08 – до третьего. Огонь был локализован на площади 400 квадратных метров.

На борьбу с пламенем было брошено 15 единиц техники и 64 человека из личного состава министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отметим, что завод "Арсенал" занимается изготовлением:

  • корабельных артиллерийских установок (АК-100, АК-130 и других);
  • пусковых установок для военных кораблей;
  • отдельных компонентов ракетной техники;
  • космических аппаратов и оборудования для них.

Из-за вторжения России в Украину это предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США и некоторых других.

В Санкт-Петербурге взорвался завод "Арсенал", который работает на нужды российского ВПК: все подробности. Фото и видео

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 8 июня в российском Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы, в небо поднялось несколько столбов густого черного дыма. Предварительно, пострадал склад боеприпасов

– Ранее в результате атаки беспилотников на арсенал в поселке Большая Ижора Ленинградской области агрессор потерял около 5 тысяч тонн боеприпасов. Удар по базе хранения вооружения ВМФ РФ Силы обороны Украины нанесли 6 июня. На объекте произошла детонация БК, погибли (по предварительным данным) двое военнослужащих арсенала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

РоссияСанкт-Петербургпожары в РоссииРоссия - страна-агрессорпожарвзрывВПКНовости России
Редакционная политика