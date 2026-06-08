Сдетонировало 5 тыс. т. боеприпасов: стали известны последствия атаки на арсенал в Ленинградской области РФ

В результате атаки беспилотников на арсенал в поселке Большая Ижора Ленинградской области РФ было потеряно около 5 тысяч тонн боеприпасов. Удар по базе хранения вооружения Военно-морского флота России нанесли 6 июня, после чего на объекте произошла детонация боекомплекта.

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О последствиях атаки сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который связывают с сотрудником одной из специальных служб. В сообщении утверждается, что во время удара было использовано около 40 беспилотников ударного типа.

"Удар был нанесен по наземным ангарным хранилищам, что, в свою очередь, привело к взрыву содержимого", – говорится в обнародованной информации.

Последствия удара

По приведенным данным, средствам противовоздушной обороны РФ удалось сбить 32 беспилотника. Однако часть дронов достигла цели и поразила наземные ангарные хранилища арсенала.

После попаданий на территории объекта началась детонация боеприпасов. Сообщается, что среди утраченного имущества преимущественно были артиллерийские боеприпасы различных калибров и инженерные боеприпасы. Также, по этим данным, погибли двое военнослужащих арсенала.

Что известно

Арсенал расположен в населенном пункте Большая Ижора Ленинградской области. Речь идет о базе хранения вооружения Военно-морского флота РФ (в/ч 55443-ЛИ).

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, утром 6 июня беспилотники атаковали Ленинградскую область России. Взрывы, в частности, раздавались в городе Ломоносов, примерно в 40 км от Санкт-Петербурга на южном побережье Финского залива.

По предварительной информации, под ударом мог оказаться Научно-исследовательский институт морской теплотехники, который считается одним из ключевых разработчиков и производителей подводного вооружения для российской армии.

Интересно, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова нарвалась на общественный хейт со стороны россиян. Вместо комментариев относительно взрывов в Санкт-Петербурге и Кронштадте, кремлевская чиновница в очередной раз попыталась замылить глаза.

Как сообщал OBOZ.UA, в то утро также дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

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