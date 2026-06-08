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В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео

Катя Помазан
Новости России
1 минута
3,5 т.
В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео
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В понедельник, 8 июня, в российском Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы. В результате чего над городом поднялся густой столб черного дыма.

Предварительные предположения о возможном падении российской авиабомбы не подтвердились. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео
В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео

Известно, что взрыв произошел на складе боеприпасов. На обнародованных кадрах зафиксирован масштабный пожар и несколько очагов возгорания.

После первичной детонации на объекте вспыхнул пожар, а очевидцы начали сообщать о повторных взрывах. Это может указывать на детонацию значительного количества боеприпасов.

В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео

Также сообщается, что на месте продолжается вторичная детонация. Из-за этого спасательные и аварийные службы могут иметь ограниченный доступ к эпицентру взрыва.

В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео

Российские власти пока не предоставили подробных комментариев о причинах инцидента.

В Белгороде прогремели мощные взрывы: над городом поднялся огромный столб дыма. Фото и видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в соцсетях обнародовали видео момента атаки на аэродром в Рязанской области России. На кадрах зафиксирован пролет беспилотника непосредственно над местом происшествия.

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