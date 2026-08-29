В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за остановки работы портов: ожидают значительных материальных убытков

В Ростовской области РФ с 18:00 28 августа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стало прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне после атак дронов.

Видео дня

На такие меры пошли из-за перегрузки региона сельскохозяйственной продукцией, которую не могут вывезти морем из-за атак украинских беспилотников на грузовые суда. Об этом говорится в распоряжении губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

С 10 июля вывоз сельхозпродукции из области был остановлен. Губернатор заявил, что скопление у товаропроизводителей значительных объемов этой продукции может повлечь "нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери".

Ситуация с вывозом зерна

Ранее, 17 августа, о проблемах с реализацией зерна говорил председатель комитета по агропромышленному комплексу ростовского отделения партии "Опоры России" Михаил Марышев. По его словам, экспорт зерна полностью остановлен. При этом местные аграрии не могут не только реализовать зерно, но даже хранить его.

"Они не могут даже заложить зерно в элеваторы в ожидании более благоприятных условий. Одни складские мощности по объективным причинам не работают, другие – забиты под завязку, поскольку зерно не продается – экспорта сейчас нет", – сказал Марышев.

Он добавил, что на фоне рекордного в этом году урожая и роста себестоимости зерна до 14-17 рублей за килограмм аграрии не смогут продать его с прибылью. "Будет удачей, если они выйдут в ноль, продадут по себестоимости", – резюмировал Марышев.

Заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации поручено Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Однако в том же распоряжении указано, что пока основные меры будут состоять в "непрерывном мониторинге и прогнозировании ситуации, сборе и анализе информации".

Как сообщал OBOZ.UA, два крупных зерновых терминала в российском порту Новороссийск приостановили работу после ночной атаки украинских беспилотников. Предприятия получили повреждения, масштабы последствий в настоящее время оцениваются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!