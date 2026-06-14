В российском Смоленском районе раздались взрывы: виден густой дым. Фото и видео

В городе Вязьма Смоленской области РФ прогремели взрывы. После ночной атаки в районе железнодорожного депо вспыхнул пожар. Над местом возгорания поднялся густой дым, который зафиксировали очевидцы.

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Об этом сообщил OSINT-аналитик Telegram-канала ASTRA. Специалист проанализировал фотографию, опубликованную очевидцем.

По данным аналитика, пожар возник к северо-востоку от железнодорожного вокзала Вязьмы, в районе депо. Само фото было сделано с улицы Московской. По предварительной оценке, расстояние от точки съемки до очага пожара составляет около 2,5 километра.

На опубликованном снимке виден густой дым, поднимающийся над пострадавшим районом.

Ранее стало известно, что под атакой дронов утром 14 июня оказался Рыбинск Ярославской области РФ. Там была поражена нефтебаза Росрезерва, где накапливается топливо для военных и мобилизационных нужд государства-агрессора.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Тульской области РФ с ночи 14 июня раздавались взрывы. Жители Новомосковска сообщают о многочисленных попаданиях на территорию расположенного в городе химического завода "АЗОТ", где вспыхнул пожар.

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