В российском Кстово нанесли удары по НПЗ: власти убеждают, что атака отражена. Фото

Россию ночью 13 июля посетили неизвестные добрые дроны. Они, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области.

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Взрывы слышали даже в близлежащих населенных пунктов, в части районов исчезло электроснабжение, однако местные власти пытаются скрыть последствия атаки. О ночном "хлопке" в Кстово пишет Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"Ночью по нефтеперерабатывающему заводу в российском Кстово нанесли удар неизвестные дроны. В результате атаки многие районы остались без электроснабжения, а взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра. Ждем официальной информации от Генштаба", – говорится в сообщении.

Также в сети появились кадры с заревом от пожара, вероятно, вспыхнувшего на территории НПЗ.

При этом местные власти, похоже, решили скрывать последствия атаки: местный губернатор Глеб Никитин утром 13 июля бодро отчитался об "успешном отражении атаки".

"Сегодня над территорией Нижегородской области успешно отражена атака вражеских БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет", – написал российский чиновник.

Напомним, на днях в Тюменской области РФ взорвался газопровод, обслуживающий российский ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Этой спецоперацией ГУР только в момент взрыва агрессору был нанесен ущерб примерно на 1,3 млн долларов: это ориентировочная цена газа, который находился в уничтоженных трубах.

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