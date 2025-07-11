В Тюменской области РФ взорвался газопровод, обслуживающий российский ВПК – источник

Вечером 10 июля в российском городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Туменской области России, прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе, после чего возник масштабный пожар. Этот газопровод обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Главном управлении разведки. Отмечается, что в результате проведенной спецоперации был уничтожен участок стратегически важного газопровода.

Взрыв нанес огромный ущерб россиянам в финансовом плане. По информации источника, пропускная способность пораженного газопровода составляет 2,6 миллиарда кубических метров природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа.

Поскольку цена 1 000 м3 газа сейчас составляет около 350 долларов США, размер только одномоментно нанесенного ущерба составляет не менее 1.3 млн долларов США.

Как пояснил собеседник из ГУР, работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что усложнит работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн м3. Это в свою очередь приведет к косвенным материальным убыткам на почти 76 млн долларов США.

Местные "СМИ" сообщили о мощных "хлопках", которые разбудили жителей Лангепаса. На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

"Западной Сибири, с ее богатейшими природными недрами, которая буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на т.н. "сво" а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то тут, то там будет "что-то происходить" с ГУРкотом, взрывами и бешеными убытками", – прокомментировал событие собеседник из украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля "внезапно" взорвался российский магистральный газопровод "Владивосток", который обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Также в ночь на 5 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары (Чувашская республика), производящем адаптивные антенные решетки "Комета".

7 июля, дальнобойные дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (Россия), речь идет об Ильском НПЗ им. А. Шамара. Был поражен один из технологических цехов предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!