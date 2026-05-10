В России случился 'фекальный апокалипсис' в Энгельсе, из которого бьют по Украине. Фото и видео

В российском городе Энгельс Саратовской области уже полторы недели продолжается коммунальная катастрофа, в результате которой весь город фактически утонул в нечистотах. В результате аварии на коллекторе почти 200 тысяч горожан остались без воды на все майские праздники.

Об этом сообщают росСМИ. Авария произошла 29 апреля, когда в городе вышел из строя главный самотечный коллектор.

Что произошло

Как выяснилось, авария произошла на улице Дмитрия Менделеева. Неисправность начали чинить, но потом город накрыло аномальными осадками, в результате чего ситуация в городе серьезно ухудшилась.

Дворы и даже первые этажи домов заполнила вонючая жидкость, водопроводную воду отключили, а в городе ввели чрезвычайное положение муниципального уровня. Российский "Роспотребнадзор" уже выступил с "рекомендацией" пить только кипяченую воду или покупать бутилированную.

Городские коммунальные службы уже предупредили жителей о продолжении аварии и попросили ничего не выбрасывать в унитазы и раковины, поскольку без напора воды отходы накапливаются в трубах, и после ремонта коллектора город накроет волна локальных засоров.

Власти организовали подвоз питьевой и технической воды, а также сообщили, что работы по прочистке коллектора и откачке воды из дворов проводятся круглосуточно. Однако ориентировочную дату завершения не сообщили.

