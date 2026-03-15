В российском Белгороде снова блэкаут – что произошло

В российском Белгороде ночью 15 марта, около 02:20 (по Киеву) объявили ракетную опасность. После этого в городе прогремело несколько мощных взрывов, причем после них в городе исчезли свет, водо- и теплоснабжение.

Видео дня

Об этом сообщают местные жители. Власти региона утверждают, что в Белгороде пожар, есть проблемы со светом и водой, но разбираться с блэкаутом будут не раньше утра.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за удара по Белгороду"энергетике нанесены серьезные повреждения".

"На одном из объектов в Белгороде действительно произошел пожар. Кроме этого, под удар попал многоквартирный дом – повреждено остекление", – отметил он.

В водоканале утверждают, что из-за ракетного обстрела обесточена часть объектов водоснабжения.

Однако местные жители уверяют, что света, воды и отопления нет по всему городу.

Ракетную опасность этой ночью в Белгороде объявляли дважды. Впервые, около 1 часа, в Чернянском округе жаловались на взрывы.

Як сообщал OBOZ.UA, в России жалуются на атаки по Белгородской области чуть ли не ежедневно. Напомним, например, как по этому приграничному региону 8 марта якобы летели ракеты, хотя в минобороны страны-агрессора заявили об "уничтожении" над регионом украинских дронов.

Также довольно часто здесь жалуются на так называемый "дружественный огонь" – когда дома Белгорода бомбят из российских самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!