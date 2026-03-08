В Белгороде пожаловались на атаку дронов: в городе и области перебои со светом и водой. Видео

В России пожаловались на новую атаку на Белгородскую область. По приграничному региону этой ночью якобы летели ракеты, хотя в минобороны РФ заявили об "уничтожении" над Белгородской областью дронов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получили объекты энергоинфраструктуры. Он также заявил о перебоях со светом, водой и отоплением в Белгороде и области.

В Белгороде – новый "блэкаут"?

Гладков ближе к 4 часам утра пожаловался на то, что "Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ".

Он уже традиционно заявил об отсутствии пострадавших – и не упомянул об "обломках", являющихся, судя по заявлениям российских чиновников, главным источником всех связанных с атаками проблем и разрушений в РФ.

Гладков сообщил о том, что целью атаки была энергетика региона.

"Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется", – написал он.

По данным Telegram-канала "Пепел Белгород", который позиционирует себя как "единственное медиа в Белгородской области, которое системно исследует последствия войны для региона, расследует военные преступления и пишет о войне без цензуры", под удар попали, в частности, электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая и "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа.

Также в паблике опубликовали видео, зафиксировавшее "момент наступления блэкаута, удары по одной из подстанций и электрические вспышки после взрывов".

Примечательно, что в утренней "сводке" в минобороны РФ никакие ракеты не упоминаются: там заявили о "перехвате и уничтожении" 72 БпЛА, восемь из них якобы были сбиты над Белгородской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта стало известно, что в Краснодарском крае РФ были атакованы подстанция и нефтебаза.

А днем ранее десятки взрывов прогремели в Саратове и Энгельсе. После них россияне начали жаловаться на перебои со светом.

