В России жарко: в Новороссийске горит район порта после атаки дронов. Видео

В ночь с 8 на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся атаке украинских беспилотников. Раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары, в частности в районе портовой инфраструктуры – там загорелся мазутный терминал.

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В городе была слышна сирена воздушной тревоги. Россияне делились в сети кадрами попаданий и пожара, которые собрал канал Exilenova+.

Местные жители рассказали, что атака на Новороссийск была массированной. БпЛА заходили с разных направлений, по ним в порту пытались вести огонь мобильные огневые группы.

Автор Telegram-канала "Dnipro Osint Гарбуз" подтвердил поражение как минимум одного резервуара на территории мазутного терминала.

ООО "Новороссийский мазутный терминал" – это одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла, входит в состав Новороссийского морского торгового порта – крупнейшего в России.

Между тем мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, на нескольких предприятиях и вблизи жилого дома вспыхнули пожары; предварительно, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, после украинского удара 12 августа по объектам порта Новороссийска был приостановлен экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис". С этого терминала страна-агрессор Россия экспортирует флагманскую российскую нефть Urals, а также казахстанскую смесь KEBCO и сибирскую легкую нефть Siberian Light.

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