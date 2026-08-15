Нефтяной терминал в Новороссийске остановили после атаки ВСУ – Reuters

После украинского удара 12 августа по объектам порта Новороссийска был приостановлен экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис". С этого терминала страна-агрессор Россия экспортирует флагманскую российскую нефть Urals, а также казахстанскую смесь KEBCO и сибирскую легкую нефть Siberian Light.

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Факт остановки терминала "Шесхарис" агентству Reuters подтвердили сразу три российских источника из нефтяной отрасли. Агентство назвало терминал в порту Новороссийска "ключевым объектом экспортного рынка" России.

Остановка терминала

Терминал "Шесхарис", способный обрабатывать около 700 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, является главным объектом экспорта нефти в Черном море. Его остановка "усиливает давление на российскую энергетическую инфраструктуру, которая в течение последних месяцев неоднократно становилась объектом атак", отмечают в Reuters.

Объемы отгрузки нефти из порта Новороссийска в июле достигли почти 1 млн баррелей в сутки, а в июне – около 800 тыс. баррелей.

Порт не только приостановил отгрузку нефти, но и прекратил принимать нефть, поскольку резервуары для ее хранения на момент украинского удара были заполнены до предела.

Когда именно терминал возобновит работу, источники агентства не сообщают.

Один из источников агентства утверждает, что утром 14 августа один танкер, который должен был загрузиться нефтью в порту, пустым отправился в открытое море.

Что интересно – информацию Reuters о остановке терминала "Шесхарис" также распространяет Моссад, израильская внешняя разведка.

Удары по объектам Новороссийска

12 августа украинская армия смогла провести наиболее результативную атаку на Новороссийск. В результате атаки были поражены как стратегическая, так и военная инфраструктура России.

Как сообщал OBOZ.UA, успешное поражение подтвердил Генштаб Украины. А в ГУР добавили, что указанное поражение – "совместная операция deep-strike Сил безопасности и обороныУкраины, в которой приняли участие операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР, а также СБУ, ВМС, ГПСУ во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ".

В первую очередь Генштаб сообщил о поражении кораблей военно-морского флота оккупантов. А в ГУР уточнили, что помимо морской техники в Новороссийске "под раздачу" попали инфраструктура нефтебазы "Грушовая" и нефтеналивной терминал "Шесхарис", а также комплекс РЛС 30Н6Е, входящий в состав комплекса С-300, и даже "мобильная огневая группа на пирсе № 2 порта".

Верховный Главнокомандующий, президент страны Владимир Зеленский, как видно на фотографии ниже, был доволен успешной операцией.

"Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна положить конец этой своей войне. Мы будем подталкивать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности", – сказал он.

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