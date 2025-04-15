В России впервые осудили своего военного за сдачу в плен: как наказали и что известно о деле

В РФ во вторник, 15 апреля, впервые осудили российского военного за сдачу в плен Вооруженным силам Украины. Младший сержант Роман Иванишин приговорен судом на Сахалине к 15 годам тюрьмы – его признали виновным в сдаче в плен, попытке сдаться, а также дезертирстве. Сам он вины не признал.

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Как сообщает российское пропагандистское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, "близкий к одной из сторон", во вторник в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче в плен ВСУ.

Подсудимый – военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады.

Роман Иванишин признан виновным в сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен, а также в дезертирстве из своей воинской части.

Его приговорили к 15 годам колонии с лишением воинского звания.

Прокуроры требовали для него 16 лет лишения свободы, а защита добивался оправдания, настаивая на том, что вина военного не доказана.

Сам Иванишин вины не признал.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме с 17 марта.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко объяснил в комментарии украинским СМИ, что приговором Иванишину РФ дает сигнал другим оккупантам, кто может попасть в украинский плен, и стремится уменьшить число пленных, которых приходится обменивать.

По словам Коваленко, Россия не хочет менять своих пленных и отдавать украинских, используя воинов ВСУ как инструмент против военно-политического руководства Украины. Эту тактику агрессор применяет с 2014 года.

"Когда не удается обменивать людей, то, как думают россияне, украинцы, родственники [пленных] будут бунтовать. А когда есть достаточное, большое количество россиян для обмена, то им приходится что-то делать. Здесь они будто прямо говорят своему обществу о двух выходах: или вы себя убиваете, чтобы не попадать в плен в ВСУ, или вы все равно сядете в тюрьму. Там на фронте разбирайтесь, что вам ближе", – объяснил он.

Чем известен Роман Иванишин

Известно, что Роман Иванишин – горный мастер из Сахалина. В армию РФ попал по мобилизации.

Служил в 39-й бригаде ВС России в Донецкой области. 10 июня 2023 года в районе села Степное под Волновахой попал в плен к ВСУ, о чем рассказывал в видео, распространенном им в сети.

В том же видео Роман Иванишин выступил против войны и призвал других оккупантов сбегать из своих частей.

В РФ вернулся в январе 2024 года после обмена пленными в составе группы из 248 освобожденных россиян.

В России Иванишин оказался под следствием. Сначала суд отказался рассматривать его дело, отправив материалы в Москву, но их вернули на Дальний Восток.

В общей сложности состоялось около 15 судебных заседаний.

Статья 352.1, согласно которой осудили Иванишина, появилась в Уголовном кодексе России в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.