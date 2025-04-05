Украинский мобилизованный военный выиграл суд против России: требовал 450 млн грн компенсации морального вреда

Жовковский районный суд Львовской области принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу истца, украинского военного, 4 млн грн компенсации морального вреда. Правда, выполнить это решение и заставить Россию заплатить будет очень сложно, ведь все активы государства-агрессора на территории Украины уже национализированы.

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Как говорится в производстве №2/444/182/2025, сначала военный требовал компенсации в сумме 20 млн грн, однако затем иск увеличили до 450 млн грн. Так, истец, житель Львова, в период с 4 по 20 августа 2023 непосредственно участвовал в боевых действиях, находясь в пределах района боевых задач обороны в полосе обороны, осуществлял выходы на нулевые позиции, обеспечивал провизией и боеприпасами свои подразделения.

Согласно Выписке из протокола заседания военно-врачебной комиссии Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины от 02.05.2024 года №3354 заболевание солдата - атеросклероз артерий нижних конечностей, II стадия, ХАН II Б справа, II А слева. Окклюзия бедренно-подколенного сегмента справа. Заболевание связано с прохождением военной службы.

"Истец является лицом с инвалидностью ІІ-ой группы, вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы в соответствии со Справкой Серия 12 ААГ №628808, выданной Министерством здравоохранения Украины. Истец в заявлении отмечает, что его непосредственное участие в боевых действиях имело существенное влияние на его психическое, физическое и моральное состояние, поскольку за время пребывания в зоне проведения активных боевых действий, выходы на нулевые позиции, рискуя собственной жизнью для защиты целостности и суверенитета Украины, он неоднократно лично постоянно подвергался риску ранения и гибели", – говорится в материалах дела.

Суд отметил, что обосновывая причиненный ответчиком моральный вред истцом доказано, что в результате именно вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины он испытал душевные страдания, что не дает ему возможности проживать полноценной жизнью, которой он проживал до вооруженной агрессии. Однако сумму компенсации уменьшили до 4 млн. грн.

"Взыскать с государства Российская Федерация в лице правительства Российской Федерации 4 000 000, 00 (четыре миллиона) гривен возмещения морального вреда, причиненного вооруженной агрессией России против Украины", – говорится в решении суда. Решение принималось заочно, представители РФ в суде не явились. Также отсутствовал и истец.

Как ранее писал OBOZ.UA, Ровенский окружной административный суд удовлетворил иск бывшей старшей помощницы прокурора области Людмилы Мороз (вышла на пенсию) и отменил ограничение ее пенсии . Как и все спецпенсии, ее выплату с 2025-го сократили из-за ввода понижающих коэффициентов для выплат, размер которых превышает 23,6 тыс. грн. Пенсию Мороз сократили с 52,9 тыс. до 31,7 тыс. грн, однако она это решение упразднила в суде.

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