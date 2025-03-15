В России в Туапсе после ударов дронами более суток пылает НПЗ: спутниковые снимки

После атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (Краснодарский край РФ), произошедшей в ночь на 14 марта, пожар продолжается уже более суток. По состоянию на 15 марта спутники фиксировали дым над объектом.

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Фотографией, сделанной Sentinel EO Hub Browser из космоса, поделился проект "Схеми". Российский губернатор Вениамин Кондратьев информировал, что возгорание заняло площадь более чем 1000 квадратных метров. Он подтверждал, что вспыхнул один из резервуаров с горючим.

Известно, что серию взрывов в районе предприятия местные жители услышали около 2:55 ночи. Одновременно с этим в аэропорту Сочи был введен план "Ковер".

Официально Генштаб ВСУ не заявлял об этом ударе, однако известно, что это не первая атака по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Он производит переработку нефти с заявленным объемом 12 миллионов тонн в год и экспортирует более 90% производимых нефтепродуктов. В ГШ Вооруженных сил Украины отмечали, что это предприятие активно задействовано в обеспечении армии агрессора.

26 февраля 2025 года НПЗ уже подвергался подобным атакам.

Добавим, что Туапсинский НПЗ заработал еще в 1929 году; он является старейшим нефтеперерабатывающим предприятием компании "Роснефть".

Специализируется на первичной переработке нефти, основная продукция – нефтяные дистилляты, мазут, дизельное топливо и авиационный керосин.

Завод имеет стратегическое значение из-за близости к Черному морю и нефтетерминалу, что значительно упрощает логистику.

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 марта в России также жаловались на дроновую атаку по Московской области. Российская пропаганда сообщала о взрывах в Москве.

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