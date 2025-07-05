Вблизи Владивостока взорвался российский магистральный газопровод и уничтожен водопровод – источники

На Дальнем востоке страны-агрессора России в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток". Он проходит вдоль побережья Японского моря.

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Как сообщают источники в украинской разведке, газопровод в частности обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-двух ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. Затем на место прибыли спецслужбы РФ и ремонтные бригады.

"Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы выключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора)", – резюмировали источники в украинской разведке.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 5 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары (Чувашская республика), производящем адаптивные антенные решетки "Комета".

Напомним, в России пожаловались на новые атаки дронов в ряде регионов. Взрывы ночью и утром 5 июля раздавались, в частности, в районах военных аэродромов "Энгельс" и "Борисоглебск" Также мощный пожар после атаки вспыхнул в промзоне в городе Чебоксары" (Чувашия).

Накануне в Генштабе подтвердили удар по предприятию по производству боевых частей для "Шахедов" в Подмосковье. После атаки там фиксировался пожар.

Также 4 июля под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жаловались, что дым видно за 25 км.

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