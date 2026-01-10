В России в аэропорту самолет застрял в куче снега. Фото

В Санкт-Петербурге (Россия) из-за сильного снегопада была парализована работа аэропортов. В "Пулково" пассажирский борт плотно застрял в сугробе.

Видео дня

Воздушное судно застряло в снегу при попытке вырулить к взлётно-посадочной полосе. Об этом пишут российские СМИ.

Снежный апокалипсис в РФ

С самого утра 10 января в российских аэропортах сообщили, что в сложных метеоусловиях обеспечивают обслуживание рейсов на вылет и прилет, постоянно расчищая и обрабатывая взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи.

При этом решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеорологических наблюдений. В связи с этим некоторые рейсы с "Пулково" были перенаправлены на запасные аэродромы.

По состоянию на 13:00, около 90% задержек рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов.

Напомним, Нидерланды накрыл сильный снегопад, также из-за замерзания мокрого покрытия началась гололедица. Такая зимняя погода вызвала значительные перебои в движении транспорта на дорогах, на железной дороге и в аэропортах. Зарегистрировано большое количество ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии и Эстонии произошел масштабный сбой в работе электросетей. Серьезный ущерб нанес Шторм Ханнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!