В России произошло очередное авиапроисшествие. Крушение в Забайкальском крае потерпел Ан-2 парашютистами.

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Пострадали десять человек, часть из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным росСМИ, крушение Ан-2 с парашютистами потерпел примерно в 03:30 по московскому времени 6 июля. На борту находились пилот и десять пассажиров.

Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлёта.

Судя по фото с места происшествия, в результате "жесткой посадки", как описывают произошедшее пропагандисты РФ, самолет не загорелся, однако получил повреждения.

Известно, что пострадали 10 человек, хотя подробности разнятся.

Так, губернатор Забайкалья Александр Осипов утверждает, что госпитализированы девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. А по версии регионального Минздрава, "тяжелых" двое, состояние еще восьми пострадавших медики оценили как средней тяжести.

"Начальник читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольд Волошин заявил, что при наборе высоты у самолета остановился двигатель. Неисправность двигателя как причину жесткой посадки подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре", – добавляет одно из российских изданий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском крае России потерпел крушение штурмовик Су-25. Причиной назвали то, что у него отказали сразу оба двигателя. Пилот катапультировался и на момент сообщения о происшествии был жив.

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