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В России упал самолет с парашютистами: пострадали 10 человек

Лилия Рагуцкая
Новости России
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В России упал самолет с парашютистами: пострадали 10 человек

В России произошло очередное авиапроисшествие. Крушение в Забайкальском крае потерпел  Ан-2 парашютистами.

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Пострадали десять человек, часть из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным росСМИ, крушение Ан-2 с парашютистами потерпел примерно в 03:30 по московскому времени 6 июля. На борту находились пилот и десять пассажиров.

Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлёта. 

Судя по фото с места происшествия, в результате "жесткой посадки", как описывают произошедшее пропагандисты РФ, самолет не загорелся, однако получил повреждения.

В России упал самолет с парашютистами: пострадали 10 человек

Известно, что пострадали 10 человек, хотя подробности разнятся. 

Так, губернатор Забайкалья Александр Осипов утверждает, что госпитализированы девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. А по версии регионального Минздрава, "тяжелых" двое, состояние еще восьми пострадавших медики оценили как средней тяжести.

"Начальник читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольд Волошин заявил, что при наборе высоты у самолета остановился двигатель. Неисправность двигателя как причину жесткой посадки подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре", – добавляет одно из российских изданий.

В России упал самолет с парашютистами: пострадали 10 человек

Напомним, ранее сообщалось, что  в Приморском крае России потерпел крушение штурмовик Су-25. Причиной назвали то, что у него отказали сразу оба двигателя. Пилот катапультировался и на момент сообщения о происшествии был жив.

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