Отказали оба двигателя: в Приморском крае России потерпел крушение штурмовик Су-25

В Приморском крае РФ потерпел крушение штурмовик Су-25. Предварительная причина падения – отказ от обоих двигателей.

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Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив. Об этом сообщает российский Telegram-канал FighterBomber.

"Предыдущая причина – отказ обоих двигателей. Летчик катапультировался. Жив, цел", – говорится в сообщении.

Российское издание ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ уточнило, что самолет Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение в Приморье, пилот катапультировался.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций во взаимодействии с воинами Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили четыре российских вертолета в тылу путинской армии. В частности, на территории Белгородской области РФ были нанесены ракетные удары по двум Ка-52 и двум Ми-8.

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