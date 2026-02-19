В России умер политзаключенный, осужденный за листовки 'Путиняку на гиляку'

В России умер в заключении 65-летний художник-ювелир Александр Доценко, осужденный по делу об "оправдании терроризма". Ему приписывали авторство листовок "Путиняку на гиляку".

Об этом сообщила "Медиазона". По информации группы поддержки политзаключенного, его смерть наступила 19 февраля в 16 часов по местному времени.

Доценко Александр Леонидович родился 14 мая 1960 года в Украине, гражданин России, художник-ювелир, проживал в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Женат на Анастасии Дюдяевой, осужденной по этому же делу.

Что известно о "деле" Александра Доценко

В июле 2024 года военный суд Санкт-Петербурга приговорил художников Александра Доценко и его жену Анастасию Дюдяеву к лишению свободы в колонии режима поселения – Александра на три года, а жену – на три с половиной.

Дело на супругов из Гатчины возбудили из-за распространения листовок в магазине сети гипермаркетов "Лента" в Петербурге, на которых было написано "Путиняку на гиляку". Художников обвинили в том, что они якобы разложили эти листовки в товары магазина накануне Нового года.

Полный текст листовок был таким:

"Батько наш Бандера!

Україна – мати!

Ми за Україну

Будем воювати!

Слава Україні!

Героям Слава!

Путiн – Хуйло!

Путiняку на гiляку!

З Новим Роком!"

Доценко и Дюдяева отрицали, что были авторами листовок.

К слову, в их причастности к авторству усомнилась также эксперт-почерковед со стороны обвинения.

Однако суд признал художников виновными в "призывах к расправе над президентом РФ Владимиром Путиным". по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму).

Правозащитники неоднократно заявляли, что дело носит политический характер, а наказание является непропорциональным.

Известно, что эта статья чаще всего используется путинским режимом не для предотвращения общественно опасных последствий, а для наказания инакомыслящих и лишения их возможности выражать свое мнение.

Что известно о смерти художника

Как сообщили в группе поддержки Доценко, 12 февраля 65-летний художник перенес инфаркт.

Через пять дней, 17 февраля, Доценко начал приходить в себя, но у него проявились осложнения - было зафиксировано нарушение сердечного ритма.

18 февраля состояние мужчины резко ухудшилось. Его снова ввели в медикаментозный сон и изменили лекарства на более сильные. На следующий день, 19 февраля, художник Александр Доценко умер.

