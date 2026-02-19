В России умер политзаключенный, осужденный за листовки "Путиняку на гиляку"
В России умер в заключении 65-летний художник-ювелир Александр Доценко, осужденный по делу об "оправдании терроризма". Ему приписывали авторство листовок "Путиняку на гиляку".
Об этом сообщила "Медиазона". По информации группы поддержки политзаключенного, его смерть наступила 19 февраля в 16 часов по местному времени.
Доценко Александр Леонидович родился 14 мая 1960 года в Украине, гражданин России, художник-ювелир, проживал в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Женат на Анастасии Дюдяевой, осужденной по этому же делу.
Что известно о "деле" Александра Доценко
В июле 2024 года военный суд Санкт-Петербурга приговорил художников Александра Доценко и его жену Анастасию Дюдяеву к лишению свободы в колонии режима поселения – Александра на три года, а жену – на три с половиной.
Дело на супругов из Гатчины возбудили из-за распространения листовок в магазине сети гипермаркетов "Лента" в Петербурге, на которых было написано "Путиняку на гиляку". Художников обвинили в том, что они якобы разложили эти листовки в товары магазина накануне Нового года.
Полный текст листовок был таким:
"Батько наш Бандера!
Україна – мати!
Ми за Україну
Будем воювати!
Слава Україні!
Героям Слава!
Путiн – Хуйло!
Путiняку на гiляку!
З Новим Роком!"
Доценко и Дюдяева отрицали, что были авторами листовок.
К слову, в их причастности к авторству усомнилась также эксперт-почерковед со стороны обвинения.
Однако суд признал художников виновными в "призывах к расправе над президентом РФ Владимиром Путиным". по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму).
Правозащитники неоднократно заявляли, что дело носит политический характер, а наказание является непропорциональным.
Известно, что эта статья чаще всего используется путинским режимом не для предотвращения общественно опасных последствий, а для наказания инакомыслящих и лишения их возможности выражать свое мнение.
Что известно о смерти художника
Как сообщили в группе поддержки Доценко, 12 февраля 65-летний художник перенес инфаркт.
Через пять дней, 17 февраля, Доценко начал приходить в себя, но у него проявились осложнения - было зафиксировано нарушение сердечного ритма.
18 февраля состояние мужчины резко ухудшилось. Его снова ввели в медикаментозный сон и изменили лекарства на более сильные. На следующий день, 19 февраля, художник Александр Доценко умер.
