Донесли, как в СССР: в РФ юристу дали шесть лет колонии за пост об ударе по кафе на Харьковщине

В РФ юрист из Волгограда Руслан Нурушев получил шесть лет колонии и запрет администрировать сайты из‑за поста о российском ракетном ударе по Харьковщине. На него написал донос россиянин, который назвал себя в суде "патриотом" и "возмутился" отношением правозащитника к армии РФ и диктатору Владимиру Путину.

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Прокурор просил для Нурушева восемь лет колонии общего режима, рассказала адвокат обвиняемого Юлия Гусева проекту "ОВД-Инфо". Юриста обвинили в распространении "фейков" об армии РФ, дело рассматривал Тракторозаводской районный суд Волгограда.

Его завели в ноябре 2024 года из-за поста в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" о ракетном ударе по кафе в Харькове, сообщает "ОВД-Инфо".

Нурушева отправили в СИЗО. Сам он не отрицал, что разместил пост, но заявлял, что не видит в нем состава преступления и вины не признает.

Донос на Нурушева написал россиянин по фамилии Болгов. На суде он говорил, что, увидев пост правозащитника, "возмутился" его отношением к армии РФ и Путину.

При этом Болгов не смог ответить на вопросы о том, когда и где происходили описываемые им события и о чем именно говорилось в посте Нурушева. Болгов также не смог ответить, почему он, как "патриот", не на фронте.

Известно, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального Руслан Нурушев вместе с другими активистами возложил цветы у памятника жертвам политических репрессий.

Пропагандисты телеканала "Волгоград-1" сняли репортаж об этом, раскрыв имена и фамилии 15 из них в видеосюжете. После этого против активистов началась травля, пишет "ОВД-Инфо".

Руслан Нурушев вместе с другими активистами подал в полицию жалобу на раскрытие персональных данных против телеканала, однако в Следственном комитете РФ заявили, что не нашли признаков преступления.

В мае 2024 года правозащитник обратился в прокуратуру, однако уголовное дело о разглашении личных данных не возбудили даже после этого – зато завели на самого Нурушева.

В июне у Руслана Нурушева и других активистов, участвовавших в подаче жалобы, провели обыски.

У него изъяли всю технику, также его оштрафовали на 50 тыс. рублей (около 25,5 тыс. грн) по административной статье "о неуважении к власти" из-за саркастического стихотворения о Путине, опубликованного в соцсетях.

Вскоре выяснилось, что против Нурушева завели дело о якобы "фейках" из-за поста о ракетном ударе по гипермаркету в Харькове и количестве пострадавших.

"Наше очередное военное преступление: ВС РФ ударили по Харькову, авиабомбы попали в строительный гипермаркет, на данный момент известно о 16 погибших и более 40 пострадавших в результате атаки", – написал в том посте активист.

Во время пребывания в СИЗО Руслан Нурушев жаловался на тяжелые условия перевозки заключенных из изолятора в суды.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму российские силовики задержали 34-летнего юриста Людмилу Колесникову, которая приехала на похороны матери в Ялту. Ее обвинили в "шпионаже", а также "оказании финансовой помощи Украине на 25 евро" из-за покупки NFT-марок о "русском военном корабле".

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