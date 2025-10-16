В России украинского пленного приговорили к пожизненному заключению: участвовал в Курской операции

В России вынесли приговор 42-летнему украинскому военному Владимиру Парафило, который попал в плен в Курской области. 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщили Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. Как пишет "Медиазона", версии о том, в чем обвиняли Парафило, несколько раз менялись.

Согласно базе МВД Украины, украинца взяли в плен 29 декабря 2024 года под Суджей – в деревне Камышевка рядом с селом Русское Поречное.

В Telegram-канале группировки российских войск "Север" опубликовали видео, на котором Парафило без передних зубов после пленения говорил на камеру, что "в Курской области никого не убивал" – "только в Бахмуте Донецкой области мужика там одного".

Вскоре против пленного возбудили уголовное дело о совершении теракта. Согласно первой версии СК РФ, Парафило 20 декабря "со спины" застрелил на улице в Русском Поречном прохожего – "мужчину в гражданской одежде" – "исполняя приказы своего командира с позывным "Антошка".

Впоследствии Владимиру Парафило добавили обвинения в сексуализированном насилии. По новой версии оккупантов, тогда же, 20 декабря, украинец и трое его сослуживцев при заходе в Русское Поречное якобы "пытали электрошокером, а затем изнасиловали 55-летнюю женщину", убили ее. Потом, придумали россияне, Парафило якобы застрелил мирного жителя, который попытался помочь женщине, после чего тела обоих "спустили в подвал и подорвали".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 украинских пленных бойцов "Айдара" судят в российском Ростове-на-Дону. Им грозит от 20 до 24 лет строгого режима.

