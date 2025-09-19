В российском Ростове судят пленных бойцов 'Айдара': им грозит до 24 лет строгого режима. Фото

18 украинских пленных бойцов "Айдара" судят в российском Ростове-на-Дону. Им грозит от 20 до 24 лет строгого режима.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что украинских военных обвиняют в "участии в деятельности террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения с террористической целью".

Российская прокуратура требует:

– Приговорить к 20 годам колонии строгого режима Андрея Шолика, Дмитрия Федченко, Виталия Грузинова, Сергея Никитюка и Виталия Крохалева.

– Для Вячеслава Байдюка прокурор требует 21 год колонии строгого режима.

– Для Николая Чуприна, Александра Таранца, Романа Недоступа, Владимира Макаренко и Владислава Ермолинского – 23 года строгого режима.

– Для Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Игоря Гайохи и Сергея Калинченко – 24 года колонии строгого режима.

– В отдельное производство выделено обвинение против Евгения Пятигорца, для которого прокуратура еще не требовала конкретного срока.

Детали

Прокуратура также просит, чтобы первые шесть лет срока каждый осужденный провел в тюрьме. И только потом был переведен в колонию строгого режима.

СМИ также пишут, что по этому делу также проходили две женщины – Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

Кроме того, по информации издания, в ходе судебного процесса украинцы сообщали о пытках, которым они подвергались во время "следствия" на территории так называемой ДНР. В октябре 2024 года заседание по делу полностью закрыли от слушателей и журналистов, сославшись на "широкий резонанс" и "угрозы участникам процесса".

Ранее сообщалось, что в Москве осуждены украинские спецназовцы, которые в 2023 году провели на территории страны-агрессора операцию по уничтожению российских самолетов. Это подполковник Андрей Антоненко, которого приговорили к 28 годам заключения, капитан Андрей Кулиш (26 лет тюрьмы), младший лейтенант Денис Ткаченко (27 лет) и сержант Алексей Мазуренко (26 лет).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители задокументировали новые преступления российского судьи из так называемого Южного окружного военного суда РФ Константина Простова. Россиянину было сообщено о новом подозрении за военные преступления, в частности нарушение требований Конвенции об обращении с военнопленными.

