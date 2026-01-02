В России снова объявили в розыск командира РДК Капустина

МВД страны-агрессора России снова объявило в розыск основателя и командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Соответствующую информацию внесли в базу данных ведомства в начале января. Это произошло после заявлений украинской военной разведки о том, что сообщение о его гибели было инсценировкой.

Информация о повторном объявлении в розыск содержится в официальной карточке МВД РФ, пишет Радио Свобода. В ней указана формулировка: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Переобъявлен". Впервые Денис Капустин появился в этой базе еще в марте 2023 года.

История с якобы гибелью Капустина появилась в конце декабря. 27 декабря в телеграм-канале РДК опубликовали сообщение о его смерти в результате удара дрона на запорожском направлении. Однако уже 1 января Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что эта информация была инсценировкой и что Капустин жив и продолжает командовать подразделением.

В ГУР также сообщили, что российские спецслужбы якобы заказали убийство Капустина за 500 тысяч долларов. По утверждению украинской разведки, им удалось сохранить ему жизнь. 2 января ведомство обнародовало видеозаписи, которые, как утверждается, были переданы российским спецслужбам в качестве подтверждения его гибели.

В России Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Российский ручной суд признал его виновным по статьям о государственной измене, организации террористического сообщества, обучении для совершения терактов, а также по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. По версии ФСБ, он также был причастен к подготовке покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Кто такой Денис Капустин

Денис Евгеньевич Капустин (известный также как Денис Никитин или White Rex) – российский ультраправый активист, командир Русского добровольческого корпуса.

Родился он в Москве в 1984 г. Когда Денису исполнилось 17 лет, его семья переехала в Кельн. Там, в Швейцарии, Капустин, в частности, осуществлял боевую подготовку членов правой швейцарской националистической партии (PNOS).

Капустина часто обвиняли в поддержке неонацистской идеологии. Сам он, как писали СМИ, "часто называл себя националистом, который борется за Россию, принадлежащую этническим русским" – и"отвергал характеристику себя, как неонациста и сторонника превосходства белой расы".

Капустин был соратником русского националиста Максима "Тесака" Марцинкевича.

В бурную зиму 2013-2014-го Капустин поддержал Революцию Достоинства, а с 2017 – перебрался жить в Украину.

В Украине Капустин занимался общественной деятельностью и организовывал соревнования по единоборствам.

Когда его историческая родина начала полномасштабное вторжение в суверенную Украину в 2022-м – Капустин решил защищать землю, которая стала ему почти родной. Он основал и возглавил РДК, куда входили россияне, целью которых был крах путинского режима и "Россия без Путина".

В том же 2022-м, в августе, РДК вошел в состав ГУР МОУ.

В марте 2023 года Капустин вместе с несколькими членами РДК провел рейд в Брянской области РФ, а в мае вместе с другими добровольцами-россиянами продемонстрировал, что государство-агрессор не способно защитить собственные границы, войдя в Белгородскую область.

После первого рейда Капустина Москва внесла в "список террористов". А 16 ноября 2023 года Денис Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в России. Процесс проходил в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно.

Командира РДК российский суд признал виновным в госизмене (статья 275 УК), покушении на теракт (часть 3 статьи 30; пункт "а" части 2 статьи 205 УК), обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), создании террористического сообщества (часть 1) и приобретении взрывчатки (пункт "а" части 3 статьи 222.1 УК).

