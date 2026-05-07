В России на фоне огромных человеческих потерь в войне против Украины на фронт собрались отправлять фельдшеров. Вышестоящее руководство направило в медицинские учреждение приказ, которым потребовало выделить по одному человеку для войны.

Некоторые медики с паникой восприняли такие нововведения и категорически отказались воевать за путинские амбиции. Об этом свидетельствует видеообращение фельдшера из Омской области.

Путин пускает медиков в расход

Женщина, которая работает фельдшером в селе, пожаловалась, что руководство требует выделить от каждого учреждения по одному человеку для отправки на фронт. По ее словам, медиков просто ставят перед фактом, что любому может выпасть "шанс" поехать на войну против Украины и вернуться обратно в цинковом гробу.

Также россиянка пожаловалась, что добровольно идти воевать никто не хочет, однако руководство этот факт игнорирует и требует до конца года найти козла отпущения.

Несмотря на кремлевскую пропаганду, которая рассказывает о войне с "нацистами" и "освобождении от киевского режима", женщина заявила, что не хочет воевать за "передел власти".

Примечательно, что женщина опубликовала несколько видео, и из последнего становится понятно, что ее нежелание идти воевать россияне восприняли как жалобы.

Аналогия с вербовкой студентов

Она упоминает, что аналогичные предложения взять "академический отпуск на год" для поездки на войну поступают и студентам-медикам. Однако фельдшер не верит, что все закончится годом и предполагает, что воевать придется годами.

Также она выражает опасение, что если добровольцы не найдутся, среди сотрудников могут начать "тянуть жребий".

"В стране у нас происходит полный пиз**ц, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит. Просто у нас под прикрытием истинных проблем нам подсовывают проблемы якобы ЛГБТ, запреты книг, цензура, запреты детских книг", – жалуется на проблемы в РФ женщина.

Напомним, министерство обороны России предприняло попытку развеять слухи и опасения, связанные с вербовкой студентов в беспилотные войска. На фоне сообщений о принудительном отчислении учащихся для выполнения квот по набору, ведомство провело масштабное совещание с представителями образовательной сферы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военное руководство России определило план по привлечению иностранных граждан, проживающих на ее территории, к службе в армии. Речь идет о намерении мобилизовать от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе.

