Российское общество все ощутимее сталкивается с последствиями экономической изоляции после начала полномасштабной войны против Украины. Популярная ранее политика импортозамещения теряет поддержку, а граждане все чаще выражают желание возвращения иностранных компаний.

О таких настроениях свидетельствуют новые социологические данные, сообщает Служба внешней разведки Украины. "Россияне "разлюбили" импортозамещение и мечтают о возвращении иностранных компаний", – говорится в сообщении.

Растет запрос на возвращение иностранного бизнеса

По результатам исследования ассоциации "группа 7/89", более половины граждан России – 56% – хотели бы возвращения иностранных компаний на внутренний рынок. Наибольший спрос наблюдается на автомобильные бренды, продукцию киноиндустрии, программное обеспечение и товары повседневного потребления.

Такие настроения связаны с изменениями на рынке, который за последние годы потерял значительную часть международных игроков и вынужден работать в условиях ограниченного выбора.

Удар по технологическому сектору

Наиболее ощутимые последствия ощутили технологическая и промышленная отрасли. После ухода с рынка крупных международных компаний, в частности Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk, российский сегмент программного обеспечения оказался в условиях фактической изоляции.

Это привело к росту цен, снижению конкуренции и ограничению доступа к современным технологиям. Бизнес вынужден либо адаптироваться к менее качественным аналогам, либо использовать сложные схемы обхода ограничений. В результате импортозамещение стало вынужденным шагом без равноценной альтернативы глобальным продуктам.

Подорожание товаров и снижение качества

Сложная ситуация наблюдается и в сегменте товаров повседневного спроса. Продукты питания, косметика и бытовая техника существенно подорожали из-за логистических трудностей и использования параллельного импорта.

Часть потребителей открыто признает, что заменители не соответствуют предыдущему качеству, а отдельные товары фактически не имеют полноценных аналогов.

Раскол в обществе

Социологические данные свидетельствуют о разных настроениях среди населения. Больше всего возвращение иностранного бизнеса поддерживает молодежь — в возрастной группе 18–29 лет этот показатель достигает 84%.

В то же время старшие поколения демонстрируют более сдержанное отношение к этому вопросу. Также ощутима разница между жителями крупных городов и небольших населенных пунктов: в мегаполисах зависимость от международных брендов выше, соответственно и запрос на их возвращение значительно больше.

"Итог здесь довольно очевиден: пока Россия будет воевать против Украины, то будет оставаться в изоляции, а рынок – в режиме потерь и дорогих заменителей", – отметили в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, социально-экономическая ситуация в стране-агрессоре России продолжает ухудшаться. Ее экономика окончательно вошла в рецессию, в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 1,5% в годовом измерении – это худший показатель со времен введения масштабных западных санкций.

