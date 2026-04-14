Просела даже обрабатывающая промышленность: экономика России окончательно вошла в рецессию – СВР

Социально-экономическая ситуация в стране-агрессоре России продолжает ухудшаться. Ее экономика окончательно вошла в рецессию, в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 1,5% в годовом измерении – это худший показатель со времен введения масштабных западных санкций.

Видео дня

Такие данные привел Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Прогноз на весь год был пересмотрен до минус 0,6%, что на 2,6 процентного пункта хуже февральской оценки. Экономика России демонстрирует системное ухудшение, и ни один из ключевых секторов не дает оснований для оптимизма, отметили в СВР.

Что происходит с российской экономикой

Строительная отрасль РФ стала наиболее показательным индикатором кризиса. В январе 2026 года спад достиг 16% по сравнению с прошлым годом, в феврале – 14%. Инвестиции в основной капитал сократились на 5,3% в четвертом квартале 2025 года, и эта тенденция развивается. Жесткая монетарная политика центрального банка методично вымывает инвестиционную активность из экономики.

Обрабатывающая промышленность сократила выпуск на 2,9% за январь-февраль этого года. Отрицательная динамика зафиксирована в 20 из 24 отраслей. Грузооборот коммерческого транспорта в феврале упал до 430,3 млрд тонно-километров – минимального значения для этого месяца с 2020 года. Оборот оптовой торговли сократился на 11,3% год к году в январе и на 4,4% в феврале.

Российская лесная отрасль массово становится убыточной, почти половина предприятий уже работает "в минус", а к концу 2026 года может закрыться каждое второе. Из-за падения цен, дорогие перевозки и меньшую поддержку от государства ситуация быстро ухудшается и бизнесы фактически выживают на грани банкротства.

Розничная торговля в России фактически остановилась: прирост оборота в феврале составил лишь 0,3% к прошлому году – худший результат с марта 2023 года. Общественное питание, которое еще в январе росло на 15,1%, в феврале резко затормозило до 6,8%. Аналитики Российской академии наук квалифицируют это как сохранение сберегательной модели поведения: население воздерживается от расходов.

За фасадом рекордно низкой безработицы – 2,1% в феврале – скрывается стремительное ухудшение положения наемных работников. Индекс HH в марте 2026 года достиг 11,4 пункта, что соответствует высокому уровню конкуренции среди соискателей работы. Год назад этот показатель составлял 5,9 пункта. Рост номинальных зарплат обвалился до 8% год к году в феврале по сравнению с 15,1% в январе и 13,5% по итогам 2025 года. В реальном измерении, с учетом инфляционного давления, это означает фактическое замораживание доходов.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН последовательно ухудшает свои оценки с ноября 2025 года. Если тогда прогноз роста на 2026 год составлял плюс 1,2%, то сегодняшняя цифра – минус 0,6%. Каждый очередной пересмотр лишь усугубляет негативную картину.

"Экономика России входит в рецессию под давлением собственной монетарной политики, структурной деградации промышленности и исчерпания потребительского спроса – и ни один из этих факторов не исчезнет в обозримой перспективе", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, дефицит бюджета России за январь-февраль 2026 года достиг 69,9 млрд долларов, превысив не только предварительные оценки, но и весь запланированный годовой показатель. Ситуацию значительно ухудшило резкое падение нефтегазовых доходов почти на 46%, из-за чего годовой дефицит может вырасти в 2-3 раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!