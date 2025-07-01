В России разбился истребитель Су-27: появились данные о судьбе летчиков

В России произошла очередная авиакатастрофа с военным самолетом. В Нижегородской области разбился истребитель Су-27.

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Летчики успели катапультироваться, одного из них продолжают искать. Об этом сообщили российские Z-паблики.

"Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области. Предварительно, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут", – пишет один из популярных российских провластных Telegram-каналов.

Другой российский паблик утверждает, что найденный пилот "не пострадал", еще один пытается убедить, что "не пострадали оба члена экипажа" и что "разрушений на земле нет".

В то же время некоторые пропагандисты констатировали, что самолет восстановлению не подлежит, а на месте работают пожарные подразделения.

Зато другие их "коллеги" утверждают, что поиски борта продолжаются: найти его российские МЧСники пытаются, высматривая в районе падения дым или пламя. Поиски проходят "на юго-востоке от Велетьмы в Выксунском районе".

"Упавший в Нижегородской области истребитель Су-27 выполнял учебный полёт – боекомплект он не нёс. Пилоты уводили самолёт от населённых пунктов до последнего", – убеждают пропагандисты.

Авиакатастрофа произошла примерно в 10 км от военного аэродрома "Саваслейка", откуда регулярно российская авиация взлетает, чтобы наносить удары по Украине. Там дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ.

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